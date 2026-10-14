11 российских аэропортов перешли на виртуализацию zVirt

Одиннадцать аэропортов из различных федеральных округов России перевели инфраструктуру на систему виртуализации zVirt разработчика Orion soft. Миграция позволила авиаузлам выполнить требования по импортозамещению, обеспечить непрерывность и безопасность критических бизнес-процессов.

Аэропорты признаны субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Их информационные системы — от автоматизированных систем управления аэропортом и диспетчерских служб до систем бронирования и регистрации пассажиров — имеют высокие требования к отказоустойчивости и защите данных. Их выход из строя может привести к серьезным сбоям в логистике и создать угрозы для безопасности полетов, поэтому переход на российское ПО для этих объектов был обязательным требованием регуляторов с 1 сентября 2025 года.

Ранее для виртуализации серверной инфраструктуры в аэропортах использовалось ПО VMware. Однако в связи с политикой импортозамещения, а также отсутствием технической поддержки и обновлений иностранного ПО авиаузлы регионов приняли решение о миграции на zVirt.

Перед рядом аэропортов стояла еще одна критически важная задача — построение защищенного контура информационной безопасности, в который входят системы для обработки и защиты ИСПДН и ГИС КИИ. Именно в этот контур с высокими требованиями к защите данных установили zVirt, обеспечивая изоляцию критических процессов от внешних угроз.

Главными критериями при выборе системы виртуализации стали высокий уровень защищенности и наличие всей необходимой функциональности для инфраструктурных сценариев, актуальных для транспортной отрасли.

В части аэропортов система виртуализации zVirt используется совместно с продуктом vGate — сертифицированным межсетевым экраном, который обеспечивает дополнительную защиту ИТ-контуров. Технологическая связка zVirt и vGate позволяет разграничивать доступ между сегментами инфраструктуры, контролировать сетевые потоки и предотвращать несанкционированное проникновение. Техническая интеграция продуктов обеспечивает бесшовную работу и упрощает администрирование защищенных сред.

Ряд аэропортов внедрил редакцию zVirt Max, сертифицированную ФСТЭК. Она гарантирует защищенность обрабатываемых данных и непрерывную работу виртуальной инфраструктуры даже при высоких нагрузках. Особое внимание было уделено отказоустойчивости: система поддерживает сценарии аварийного восстановления при отказах серверов и систем хранения данных, что критически важно для круглосуточной работы авиаузлов.

«Аэропорты — это сложнейшие распределенные системы, где безопасность и бесперебойность работы стоят на первом месте. Платформа zVirt предоставляет заказчикам множество сценариев для обеспечения защищенности инфраструктуры: от сертифицированной ФСТЭК редакции до возможности интеграции с межсетевыми экранами vGate для построения изолированных контуров. После успешного перехода на zVirt операторы аэропортов получили возможность централизованно управлять распределенной инфраструктурой из единой консоли, сократить затраты на лицензионное сопровождение и повысить общий уровень безопасности корпоративных данных. В ряде авиаузлов уже запущено масштабирование кластеров и планируется дальнейшее масштабирование», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.