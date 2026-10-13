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В «Автотеке» появились отчеты об истории автомобилей по данным из Китая

В «Автотеке», сервисе онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), появились зарубежные отчеты — с историей эксплуатации автомобилей из других стран. В рамках пилотного запуска пользователям доступны отчеты по машинам из Китая. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге «Проверка истории авто из-за границы». Проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать из Китая, так и уже привезенный в Россию.

Покупателю зарубежного автомобиля с пробегом бывает сложно узнать, как его эксплуатировали до ввоза в Россию: информации часто бывает недостаточно или она недоступна. По данным агентства «Автостат», за январь — сентябрь 2026 г. в Россию ввезли 334,3 тыс. автомобилей с пробегом — на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Около 25% из них привезли из Китая.

При этом получить информацию об авто из КНР самостоятельно непросто: единого открытого реестра в стране нет, а доступ к официальным сервисным записям есть только у владельцев машин. Теперь в «Автотеке» доступны отдельные отчеты с данными об эксплуатации в Китае. Проверить можно не только модели китайских брендов, но и любые другие автомобили, которые эксплуатировались на территории страны.

«В последние годы структура российского автомобильного рынка заметно меняется. Только в период с 2022 г. по данным «Авито Авто» в Россию ввезли около 1,8 млн автомобилей китайского производства — как локальных брендов, так и иностранных. И постепенно эти авто попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022-2023 гг., уже сменили владельца. По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных «Автотеки»: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран. Это наш вклад в формирование более безопасного и прозрачного рынка», — сказал Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей «Авито Авто».

Зарубежный отчет не включает сведения из российских реестров. Информацию о пробеге и обслуживании в России, ДТП и аварийных аукционах, юридической чистоте, использовании в такси и каршеринге, а также об отзывных кампаниях по-прежнему можно проверить в российском отчете «Автотеки».

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Зарубежный отчет «Автотеки» формируется на основе данных зарубежных партнеров, в том числе профессиональных участников авторынка, Страхового бюро и Управления дорожного движения КНР. Если в базе есть информация по VIN, она появится в отчете. В российском отчете «Автотеки» при этом будет соответствующая отметка о наличии зарубежных данных.

В зарубежном отчете могут содержаться сведения: о ДТП и других происшествиях; количестве владельцев и истории пробега; повреждениях и ремонтах двигателя, кузова и салона; замене подушек безопасности; затоплениях и возгораниях; страховых выплатах, техническом обслуживании и отзывных кампаниях; использовании автомобиля в такси; угоне и розыске.

Заказать зарубежный отчет можно на отдельном лендинге «Проверка истории авто из-за границы». Для этого нужно знать VIN-код автомобиля и ввести его на сайте — так же, как в случае с российским отчетом «Автотеки».

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