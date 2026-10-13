Университет «Синергия» развивает цифровую инфраструктуру на базе «Турбо Облака»

Университет «Синергия» использует облачную инфраструктуру «Турбо Облака» (входит в ГК «РТК-ЦОД») для работы образовательных платформ, корпоративных сервисов и бизнес-приложений. На базе провайдера развернуты внутренние ресурсы для систем «1С» и «Битрикс», а также других сервисов образовательного учреждения. Об этом CNews сообщил представитель «Турбо Облака».

Начало учебного года – один из самых ответственных периодов для ИТ-инфраструктуры: одновременно растет нагрузка на цифровые сервисы: личные кабинеты, образовательные платформы, внутренние системы. В это время критически важны стабильность, возможность оперативно наращивать вычислительные мощности и надежная защита данных.

«Турбо Облако» предоставляет университету виртуальную инфраструктуру, каналы связи между собственными серверами и виртуальной инфраструктурой, а также сервисы резервного копирования. Для обмена корпоративными файлами используется защищенный облачный диск, а для высоконагруженных систем «1С» и «Битрикс» применяются специализированные конфигурации виртуальных машин. Облачная модель позволяет «Синергии» гибко адаптировать ресурсы под текущие задачи, не создавая избыточного запаса собственных мощностей, а резервное копирование обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Для задач, связанных с искусственным интеллектом, университет использует Bare Metal с GPU. Такой формат позволяет получать выделенные вычислительные ресурсы для обучения ИИ-моделей.

ИТ-инфраструктура становится основой для дальнейшего развития цифровой среды вуза. В числе перспективных направлений – внедрение решения Basis Workplace для предоставления виртуальных рабочих мест абитуриентам на время краткосрочных образовательных программ, а также использование облачных ресурсов в качестве резервной площадки для аварийного восстановления (Disaster Recovery) систем в случае отказа физических серверов.

Артём Васильев, ректор университета «Синергия», сказал: «В начале учебного года стабильность цифровых сервисов особенно важна, поскольку ими одновременно пользуется большое количество студентов и сотрудников. Облачная инфраструктура позволяет нам гибко управлять ресурсами, обеспечивать резервное копирование и развивать новые цифровые сервисы без необходимости постоянно расширять собственную аппаратную базу».

Владимир Волков, генеральный директор компании «Турбо Облако», отметил: «Для вузов устойчивость ИТ-инфраструктуры становится неотъемлемой частью образовательного процесса. В проекте с “Синергией” облачные ресурсы охватывают широкий спектр задач – от образовательных и корпоративных систем до высоконагруженных приложений и ИИ. Инфраструктура масштабируется вместе с потребностями университета, что особенно важно в пиковые периоды и при дальнейшем развитии цифровых сервисов».