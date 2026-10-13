ЦППК завершила модернизацию турникетов на станции Щербинка МЦД-2

Центральная пригородная пассажирская компания модернизировала все турникеты на станции Щербинка МЦД-2. Обновленные устройства отличаются высокой скоростью работы и надежностью. Вся необходимая информация выводится на большие дисплеи, при валидации проездных билетов срабатывает световое оповещение. Для слабовидящих пассажиров есть функция звуковых уведомлений и виброотклика. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Модернизированные турникеты отличаются современным дизайном и увеличенным экраном, по контуру которого размещена светодиодная подсветка. Корпус изготовлен из стали с антивандальной защитой. Ранее аналогичные устройства были установлены для тестирования на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. С середины лета они успешно работают в условиях высокой нагрузки на одной из самых востребованных станций. Поэтому установка современных турникетов продолжилась на Московском городском вокзале Щербинка, где сейчас модернизированы 100% устройств.

«Мы продолжаем обновлять инфраструктуру МЦД, и станция Щербинка получила 38 турникетов, отвечающих самым современным стандартам. Новое оборудование не только быстрее и надежнее, но и значительно удобнее для пассажиров: камера встроена прямо в корпус, а QR-код выводится на большой экран, поэтому активировать билеты в мобильном приложении стало удобнее, — сказал заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов. — Световые сигналы показывают, как прошла оплата. Для слабовидящих пассажиров предусмотрены вибрация и звук — они помогают понять, успешно ли считан билет. Для нас важно, чтобы цифровые сервисы ЦППК были доступны и удобны каждому».

Обновленные устройства поддерживают весь спектр действующих способов оплаты проезда, в том числе виртуальную карту «Тройка», делая поездки максимально удобными. Пассажиры также смогут пользоваться привычными абонементами на транспортных и социальных картах, а также проходить по бумажным билетам и электронным — в приложении «Расписание и билеты ЦППК».