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TrafficSoft и Depo представили ПАК для балансировки нагрузки и высокой доступности приложений

Depo Computers и TrafficSoft представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Depo Атлас Тау» на базе ПО TrafficSoft ADC. Решение предназначено для балансировки нагрузки, повышения доступности приложений и масштабирования корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

TrafficSoft ADC – контроллер доставки приложений (Application Delivery Controller). Он распределяет трафик между серверами и сервисами, контролирует доступность узлов и помогает поддерживать работу приложений при росте нагрузки или отказе отдельных компонентов. ПАК может использоваться в корпоративных дата-центрах, инфраструктуре веб- и мобильных приложений, системах удаленного доступа, VDI, VPN, VoIP и других сервисах, для которых важны производительность и непрерывность работы.

Готовый комплекс для внедрения

ПАК объединяет TrafficSoft ADC и аппаратную платформу «Depo Атлас Тау» в согласованной конфигурации. Программное обеспечение предустановлено и подготовлено к работе. Заказчику не нужно самостоятельно подбирать оборудование, устанавливать ПО, настраивать системные слои и проводить начальную проверку совместимости компонентов.

Формула продукта: «Собран. Протестирован. Готов к внедрению». Такой формат сокращает объем подготовительных работ на старте проекта и позволяет быстрее перейти к настройке правил балансировки и интеграции с существующей инфраструктурой.

ПАК также пригоден для плановой замены существующих аппаратных балансировщиков. Комплекс устанавливается в стойку и подключается к существующим сегментам сети. Таким образом, основной задачей проекта остается перенос и адаптация конфигурации, а не сборка программно-аппаратной платформы с нуля.

Производительность и масштабирование

Линейка ПАК предусматривает конфигурации с пропускной способностью от 3 до 100 Гбит/с. Заказчик может выбрать платформу под текущий профиль нагрузки – от сервисов с умеренным трафиком до высоконагруженных приложений и инфраструктуры дата-центров. Вынесение обработки шифрования на уровень ADC помогает снизить нагрузку на прикладные серверы и сохранить их ресурсы для бизнес-приложений.

Совместимость и реестры

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ПО TrafficSoft ADC включено в реестр отечественного ПО Минцифры России – запись № 21880. ПАК «Depo Атлас Тау» (ДАЦН.466539.102-06) включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Номер реестровой записи – 10698298. Совместимость и корректность работы TrafficSoft ADC с ПАК «Depo Атлас Тау» подтверждены сертификатом совместимости по итогам совместных испытаний TrafficSoft и Depo Computers.

«Заказчикам важно не только выбрать балансировщик нагрузки, но и быстро встроить его в действующую инфраструктуру. Совместный ПАК с Depo объединяет TrafficSoft ADC и проверенную серверную платформу в готовый комплекс. Это упрощает запуск проектов по масштабированию сервисов и построению отказоустойчивой архитектуры», – сказал Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft.

«В текущих условиях для клиентов крайне важно рационально использовать имеющиеся вычислительные ресурсы и при этом обеспечивать требуемую производительность, доступность и надежность сервисов. Представленный ПАК сочетает в себе надежность серверного оборудования Depo и высокую функциональность ПО TrafficSoft ADC», – сказал Сергей Балашов, директор департамента системной интеграции, Depo Computers.

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