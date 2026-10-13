Pooling автоматизировал обработку электронных транспортных накладных в логистической сети «Детского мира»

Онлайн-сервис Pooling автоматизировал три этапа обработки электронных перевозочных документов в логистической сети «Детского мира»: контроль статусов электронных транспортных накладных (ЭТрН), автоматическое подписание части документов и формирование накладных на основании поручений экспедитора. Настройка решения заняла три недели. Проект направлен на сокращение ручных операций при обработке документов в цепочке перевозок, в которой участвуют ритейлер, перевозчики и другие контрагенты. Об этом CNews сообщил представитель Pooling.

С 1 сентября 2026 г. в России действует требование об обязательном оформлении электронных перевозочных документов в предусмотренных законодательством случаях. Для компаний, работающих с большим количеством перевозок и контрагентов, это означает необходимость организовать обработку документов в рамках ежедневных логистических процессов.

В проекте «Детского мира» команда Pooling начала с аналитики ЭТрН, чтобы понять, какие документы остаются незавершенными и на каком этапе возникают задержки. Следующим этапом стало автоматическое подписание части электронных перевозочных документов в Pooling. Перевозчики получили возможность настроить автоподписание по заданным условиям. После этого команда приступила к автоматизации формирования ЭТрН на основании поручений экспедитора.

При настройке решения учитывали особенности логистики «Детского мира». Компания работает как ритейлер и маркетплейс, поэтому в ее сети используются разные сценарии перевозок: прямые и сборные рейсы, доставка через промежуточные пункты, развоз товаров по магазинам и возвратные потоки. От сценария перевозки зависит состав связанных документов и условия их оформления, поэтому автоматизацию настраивали с учетом требований конкретных процессов. В результате значительная часть ЭТрН стала формироваться для перевозчиков непосредственно на портале Pooling.

Изменения затронули и ежедневную работу перевозчиков. Один из участников проекта — транспортная компания «М-Авто» — теперь начал создавать в Pooling электронные заказы-заявки на забор груза (ЭЗЗ) и ЭТрН день в день. Электронные поручения экспедитору (ЭПЭ) и электронные экспедиторские расписки (ЭЭР) компания перевела на автоматическое подписание.

«В каждой перевозке участвуют несколько сторон, и каждой нужно выполнить свои действия с документами, для крупных компаний это превращается в серьезную нагрузку. В проекте с „Детским миром“ мы увидели, на каких этапах возникают задержки, и последовательно автоматизировали повторяющиеся операции. Для нас ценность — в скорости перехода от выявления проблемы к работающему решению. Сейчас важно поддержать участников рынка, чтобы переход проходил без избыточной ручной нагрузки, а цифровизация давала бизнесу прозрачность и практическую пользу», — сказал Михаил Чушков, генеральный директор Pooling.