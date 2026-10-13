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НТЦ ИТ «Роса» и ИГУ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования и науки

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (ИГУ) в рамках проекта «Топ-ИТ» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и развития инновационной деятельности. В рамках партнерства университет получит 30 лицензий операционной системы «Роса Хром» для использования в учебном процессе. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Передача лицензий станет первым практическим направлением сотрудничества. Использование «Роса Хром» в образовательном процессе позволит знакомить студентов с российским системным программным обеспечением и формировать практические навыки работы с отечественными ИТ-решениями.

Соглашение также предусматривает развитие совместных научных, образовательных и инновационных проектов, проведение исследований и мероприятий, обмен информацией и экспертизой, а также оказание технической и консультационной поддержки. Стороны планируют взаимодействовать в вопросах развития кадрового, научно-образовательного и инновационного потенциала и рассматривать возможности совместной работы над высокотехнологичными решениями.

Взаимодействие «Роса» и ИГУ будет выстраиваться на долгосрочной основе с возможностью развития новых направлений сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.

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«Для нас важно, чтобы знакомство с отечественными технологиями начиналось еще на этапе подготовки будущих специалистов. Университет дает фундаментальные знания, а взаимодействие с разработчиком позволяет дополнить их практическим опытом работы с решениями, которые уже применяются в российских организациях. Передача «Роса Хром» Иркутскому государственному университету — первый практический шаг нашего сотрудничества. Мы рассчитываем, что в дальнейшем оно будет развиваться в образовательных и научных проектах, обмене экспертизой и других совместных инициативах», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Для программ «Топ-ИТ» принципиально важно, чтобы сотрудничество с индустриальными партнёрами переходило от отдельных мероприятий к системной интеграции их технологий и экспертизы в образовательный процесс. Работа с НТЦ ИТ «Роса» позволит студентам осваивать отечественное системное программное обеспечение на практике, а преподавателям — включать современные российские ИТ-решения в содержание учебных дисциплин и проектных задач. Мы рассматриваем передачу лицензий «Роса Хром» как первый шаг к более широкому сотрудничеству в образовательных, проектных и исследовательских форматах», — отметила Анна Балахчи, руководитель Образовательного центра цифровой инженерии и программных технологий ИГУ, Центра реализации программ «Топ-ИТ».

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