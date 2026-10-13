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На набережной Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре заработал Wi-Fi

ПАО «МТС» совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края обеспечила Wi-Fi набережную Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бесплатный интернет покрывает прогулочную зону вдоль Амура, включая ротонды и Памятник Первостроителям, спортивные площадки, скейт-площадки, амфитеатры с лавочками для проведения лекций, велодорожки вдоль берега, территорию речного вокзала, волейбольные площадки, пешеходный фонтан. Суммарная пропускная способность канала — до 200 Мбит/с, что обеспечивает стабильную работу сети даже при большом количестве пользователей. Для подключения необходимо выбрать на своем устройстве сеть «KhabKrai-27» и пройти простую идентификацию по номеру телефона.

Чтобы обеспечить полное покрытие локации, специалисты МТС установили 24 точки доступа Wi-Fi. Сеть построена на основе mesh-технологий: это позволило организовать инфраструктуру с минимальным количеством проводов и обеспечить бесшовное покрытие — на прогулке устройство автоматически переключается между точками доступа без потери качества соединения.

«Комсомольская набережная стала вторым объектом в Хабаровском крае, где мы совместно с министерством цифрового развития и связи развернули общественную Wi-Fi-зону. В августе такую же зону мы открыли в самом сердце Хабаровска — на площади Ленина, а третья локация появится еще и на хабаровской набережной. Сейчас специалисты занимаются там установкой оборудования. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре МТС еще в декабре 2025 года открыла доступ к Wi-Fi во всех своих салонах связи», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Запуск сети бесплатного Wi-Fi на набережной Первостроителей стал частью масштабной работы МТС по развитию публичных Wi-Fi зон в Хабаровском крае. Бесплатный и быстрый интернет позволит жителям и гостям Комсомольска-на-Амуре оставаться на связи во время прогулок, строить маршруты, вызывать такси, узнавать прогноз погоды и планировать отдых у городских достопримечательностей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подключиться к бесплатному Wi-Fi в Комсомольске-на-Амуре также можно по адресу: Пирогова ул. 22, Вокзальная ул. 43, Васянина ул. 12, Победы ул. 14, Гамарника ул. 17, Проспект Победы 57, Проспект Победы 22/7, Проспект Мира 28, Проспект Ленина 7.

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