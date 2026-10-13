«МегаФон»: нижегородцы стали на 30% чаще пользоваться 5G-смартфонами

В Нижегородской области выросло число владельцев устройств с поддержкой сети пятого поколения. За последний год количество таких смартфонов в сети «МегаФона» увеличилось на треть. Современные гаджеты активно приобретают и осваивают их функции не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший прирост аналитики оператора зафиксировали в популярном у туристов Дивеевском районе. Число владельцев 5G‑смартфонов за 12 месяцев здесь увеличилось сразу на 44%. В одном из самых удаленных от областного центра Уренском муниципальном округе количество таких гаджетов выросло на 31%, а в Нижнем Новгороде для сравнения — на 20%.

Чаще всего современными гаджетами пользуются нижегородцы от 35 до 44 лет — на них приходится около 30% устройств с поддержкой 5G. Немного отстает группа от 45 до 54 лет с показателем 22%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточено 20% 5G-девайсов. Примечательно, что женщины пользуются устройствами нового поколения на 3% чаще мужчин.

«Сегодня сеть 5G в Нижегородской области — это не просто технология будущего, а реальность, доступная прямо сейчас. В сентябре мы запустили сеть пятого поколения на главной площади Нижнего Новгорода, на улицах Варварской и Большой Покровской. Именно здесь, в местах с высокой концентрацией туристов и горожан, владельцы смартфонов с поддержкой 5G могут оценить новую технологию», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Попробовать интернет на скорости 5G также можно на территориях, где сеть пятого поколения пока недоступна. Для этого «МегаФон» запустил набор опций «Мега5G». Такое решение поможет в случаях, когда устройство не поддерживает новый стандарт связи. При подключении базовой опции «Мега5G» абоненты получают ускорение мобильного интернета в 1,6 раза. Кроме того, клиентам становятся доступны возможности «Мега5G Турбо» — временные активации, увеличивающие скорость в два раза. Это пригодится для проведения прямых эфиров и стримов, участия в онлайн-конференциях, раздачи интернета другим устройствам и скачивания больших файлов из облака.

Инженеры «МегаФона» продолжают расширять территорию покрытия самого востребованного поколения связи — 4G. С начала 2026 г. специалисты обновили 600 базовых станций как в Нижнем Новгороде, так и далеко за его пределами.