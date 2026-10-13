MAR Consult: Готовность россиян к цифровому доступу к анализам

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к правилам работы с биоматериалами и лабораторными результатами, которые вводятся с 1 марта 2027 г. Вводится единый порядок передачи результатов анализов в электронные медкарты и на «Госуслуги». Пациент сможет видеть результаты быстрее, а клиники обязаны будут фиксировать дату и способ уведомления. Если результаты пришли с задержкой или потерялись, у пациента будет четкая процедура обращения в медорганизацию. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Доступ к анализам пока остается смешанным – цифровые каналы сосуществуют с бумажными, а позитивное отношение к единой медкарте пока не означает широкого пользования.

Анализы сдают ежемесячно или чаще 4% пациентов, несколько раз в год – 25%, раз в год для профилактики – 32%. Еще 23% обращаются к ним раз в несколько лет, только при болезни, а 16% почти не сдают. Более 60% опрошенных в возрасте 35-65 лет сдают анализы раз в год и чаще.

Чаще всего результат получают на бумаге в регистратуре (40%). В электронной медкарте на «Госуслугах» / в ЕМИАС (30%), по электронной почте (26%) и в личном кабинете частной клиники (18%). Звонок медработника и сообщение в мессенджере указали 9% и 7% опрошенных. Бумажная выдача сохраняет первое место, при этом единого доминирующего цифрового канала нет.

Проблем с получением результатов анализов не было у 57%. Среди отдельных затруднений называли необходимость лично идти за анализом во время болезни (15%), задержку сверх обещанного срока (11%), невозможность дозвониться (10%) и потерю результата или отсутствие в базе (10%). В отдельных случаях возникали проблемы с неразборчивым почерком и отсутствием печатей (8%), а также расхождением цифр в бумажной и электронной версиях (5%). Следовательно, важен не только доступ к файлу, но и надежная доставка с возможностью быстро связаться с клиникой.

Единая цифровая медкарта

Результаты анализов должны собираться в цифровую медицинскую карту в ЕМИАС и региональных системах. И это считают удобным 65% пациентов (особенно, в группе с доходом более 200 тыс. руб. на семью таких 80%) и еще 18% относятся нейтрально. Больше половины участников опросы (59%) в той или иной степени доверяют хранению медицинских анализов в единой цифровой системе. Еще четверть (26%) нейтрально относятся. И 15% не доверяют. Доверие выше среди молодежи 18-24 лет (77%).

Ценность цифрового формата – не только в скорости, но и в понятности, полноте истории и приватности. Важнее всего при получении результатов понятная расшифровка простым языком (48%), что все анализы в одном месте (44%), причем чаще это важнее женщинам (54% против 32% мужчин), и что есть конфиденциальность и защита от посторонних (41%). Сохранность данных отметили 38% и скорость – 34%.

Изменения по работе с анализами в той или иной степени важны для пациентов. Например, для 80% опрошенных важно, чтобы уведомление приходило сразу, как только результат готов. Для 78% важна четкая процедура обращения, если результат задержался. 77% назвали возможность отследить статус готовности анализа онлайн. 74% - автоматическую передачу результатов в электронную медкарту. Еще 74% - чтобы клиника фиксировала дату готовности результатов, и сам способ уведомления о результате. 73% - единый доступ к анализам из разных клиник.

Уведомления и действия при сбоях

При отклонении от нормы респонденты предпочитают получать уведомления по электронной почте (34%). Этот способ наиболее востребован среди мужчин (40% против 28% у женщин) и в группе 45-54 лет (49%). Закрытое уведомление в приложении «Госуслуги» хотели бы получать 24%. Звонок врача или медсестры выбрали 13%, пуш–уведомление с пометкой «Срочно обратитесь к врачу» - 10%, sms–сообщение - 8%. Соответственно, лучше предусмотреть несколько каналов оповещения.

Если результат задержался или потерялся, 28% пациентов не знают, куда обращаться. Четверть (24%) пошла бы к главному врачу, еще 18% пожаловались бы через «Госуслуги», 17% пересдали бы анализ. Страховую компанию назвали 9%, надзорные органы – 4%. Неопределенность выше среди 25-34-летних (35%) и 35-44-летних (32%). Это указывает на нехватку простой навигации по защите прав.

Понятная правовая процедура – например, автоматическая передача жалобы страховщику при отсутствии ответа клиники в течение суток – повысила бы доверие 58% опрошенных. Еще 20% предполагают, что это не повлияет на их доверие к системе. 22% затруднились ответить.

Письменный отчет о пути биоматериала при затянувшемся поиске результатов анализов готовы запросить 52%. 26% не стали бы запрашивать. 22% затруднились ответить. Положительный ответ чаще встречается среди опрошенных 18-24 лет (67%).

При потере или задержке анализа 34% респондентов считают, что финансовую ответственность должны делить клиника и лаборатория. Пятая часть (21%) называла государственную поликлинику. Частную лабораторию выбрали 13%, врача – 9%, пятая часть не определилась.

Доступ к данным

Кроме себя и лечащего врача, участники чаще готовы открыть результаты врачам скорой помощи в экстренной ситуации (33%), родственнику или доверенному лицу (32%) и узкому онлайн-специалисту (28%). Доступ страховой поддерживают 15%. Пятая часть респондентов (22%) не готовы делиться ни с кем. Женщины чаще мужчин готовы открыть данные близкому (36% против 27%); среди 25-34-летних – 54%. То есть важна опция настройки доступа по ролям и отдельное согласие пользователя.

Дополнительную защиту раздела анализов на «Госуслугах» (пароль или sms-код) считают обязательной 22% опрошенных, опциональной – 38% и еще 27% считают, что обычного входа достаточно. 13% не определились. Итого 60% поддерживают дополнительный уровень контроля. Чаще всего обязательную или опциональную защиту выбирали респонденты с доходом менее 40 тыс. руб. на семью - 74%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Цифровизация медицины – это фундаментальный сдвиг от реактивной модели здравоохранения к проактивной, и ключевым элементом здесь становится мгновенный и безопасный доступ пациента к собственным данным. Электронная медицинская карта сегодня – это не просто оцифрованная история болезни, а единый защищенный шлюз, который позволяет человеку в режиме реального времени видеть результаты анализов, протоколы приемов и назначения, не тратя время на очереди в регистратуре и ожидание бумажных копий. Опрос обнаруживает разрыв между благоприятным отношением к единой медкарте и уровнем ее освоения. Те пациенты, которые уже освоили этот инструмент, получают реальное преимущество: они приходят на консультацию к профильному специалисту с уже структурированным анамнезом, могут оперативно получить второе мнение, переслав данные в цифровом виде, и самостоятельно контролировать динамику показателей своего здоровья, не полагаясь исключительно на память. Однако важно понимать, что технологическая платформа – это лишь половина дела. Оттачивание процедур – юридической, этической и клинико-административной базы – еще находится в активной фазе. Сегодняшний этап – это переход от простого накопления массивов данных к их реальной клинической применимости, когда алгоритмы начнут подсвечивать врачу риски, а пациенту – давать понятные инструкции по подготовке к исследованиям. Пока же мы находимся в точке, где удобство цифрового доступа иногда сталкивается с нестыковками в локальных регламентах клиник, но вектор развития задан абсолютно верно: данные должны принадлежать пациенту и работать на его здоровье здесь и сейчас».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в сентябре 2026 г.