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ИИ в машиностроении: применение и кадровые эффекты (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает распространение практик применения ИИ в машиностроении. Как показывают результаты анализа, предприятия отрасли демонстрируют прагматичный подход к внедрению технологии в производственной деятельности: используют ее для решения конкретных задач, умеренно оценивают текущие и ожидаемые эффекты и прогнозируют рост спроса на цифровые и производственные компетенции работников. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Анализ базируется на результатах специализированных обследований, проведенных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2025 г. в рамках Мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации бизнеса. Для изучения распространенности ИИ-практик и оценки их кадровых эффектов обследованы более 1,7 тыс. организаций отрасли. К машиностроению отнесены производители: компьютеров, электронных и оптических изделий (код по ОКВЭД2 – 26); электрооборудования (27); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29); прочих транспортных средств и оборудования (30).

Главные выводы

Среди наиболее распространенных в машиностроении технологий — решения для обработки визуальных данных и текста, в том числе чат-боты и виртуальные ассистенты, помогающие экономить время на рутинных операциях в производственных и бизнес-процессах. К 2027 г. почти два из пяти обследованных предприятий планируют внедрить или считают перспективными технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления, а каждое третье — ИИ-агентов.

Предприятия машиностроения чаще всего применяют ИИ для моделирования продукции и процессов, проведения исследований и испытаний (37,8% организаций, использующих ИИ), диагностики оборудования (29,2%), планирования и контроля работ (26,7%). Более половины предприятий считают перспективным внедрение ИИ для контроля выполнения требований безопасности, управления промышленной безопасностью и работы с документацией.

Эффекты от применения ИИ в машиностроении пока больше ожидают, чем фиксируют: к моменту проведения обследования в 2025 г. те или иные эффекты отметило примерно каждое пятое предприятие, использующее ИИ; в 2026–2027 гг. получить эффекты рассчитывают более половины таких предприятий. Среди основных уже полученных результатов — снижение брака (18,8%) и сокращение времени операций с ростом производительности оборудования (17,6%). Ожидаемые эффекты чаще всего связывают с оптимизацией ИКТ-инфраструктуры (61%), а также снижением аварийности и повышением безопасности труда (60,7%).

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Большинство организаций отрасли, использующих ИИ, не ожидают, что внедрение технологии приведет к радикальному изменению общей потребности в работниках, в частности к сокращению персонала. При этом они прогнозируют рост спроса на цифровые и производственные компетенции, а также на работников всех категорий, кроме занятых рутинными административными функциями. Наиболее позитивные прогнозы касаются специалистов по ИКТ и квалифицированных рабочих.

В каждой пятой обследованной организации машиностроения есть специалисты по работе с ИИ. Более 80% организаций-пользователей, в которых работают такие специалисты, испытывают дефицит этой категории кадров. Примерно каждая седьмая организация машиностроения (15%) поощряет сотрудников применять ИИ, а 9% взаимодействуют с образовательными организациями для подготовки специалистов с соответствующими навыками. Масштабы поддержки зависят от размера компании и отраслевой специфики.

Ключевые технические требования к решениям на основе ИИ в машиностроении — безопасность, объяснимость (интерпретируемость) рекомендаций, выдаваемых ИИ-системой, и их точность. К числу условий расширения использования ИИ почти четверть обследованных предприятий относят регуляторную определенность в отношении применения ИИ и повышение рентабельности бизнеса. Для дальнейшего внедрения и применения ИИ необходима планомерная технологическая модернизация отрасли, которая возможна только в условиях расширения внутреннего спроса на отечественные машины и оборудование.

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