ИИ-помощник для хирургов: команда РТУ МИРЭА создала систему навигации лазера

Совместная команда KulakMirea, объединившая представителей РТУ МИРЭА и НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова создала прототип сервиса, который объединяет определение области операции, выделение камня и лазерного волокна и классификацию цели воздействия. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

В ходе испытаний на реальных операциях система показала высокую точность: в 92 случаях из 100 она правильно определяла, куда направлено лазерное волокно. Точность распознавания камня и волокна на тестовых данных составила 91%. А благодаря оптимизации алгоритмов время обработки одной операции сократилось с 102 до 21 секунды — почти в пять раз.

«Мы решали задачу, где техническая точность напрямую связана с безопасностью пациента. Наш сервис помогает автоматически размечать видео, находить сложные эпизоды для обучения специалистов и анализировать качество наведения лазера. Важно, что мы работали вместе с практикующим врачом — это позволило учесть реальные потребности клиники, а не только технические возможности алгоритма», — сказал Вадим Кириллов, капитан команды, преподаватель кафедры технологий искусственного интеллекта Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Вадим Кириллов.

«Для качественного решения задачи необходимо участие специалиста – медика. Хирург во время операции смотрит на экран и должен понимать, куда направлено волокно, но из-за движения камеры или помех это не всегда очевидно. Нашей команде удалось отразить в ИИ-решении особенности процесса, происходящего в операционной» — сказал Иван Гридякин, акушер-гинеколог отделения оперативной гинекологии и роботизированной хирургии ФГБУ "НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова" Минздрава России.

«Мы гордимся тем, что команда РТУ МИРЭА вместе с коллегами из ФГБУ "НМИЦ АГП им В.И. Кулакова" Минздрава России довели идею до работающего прототипа с высокими показателями точности. Именно такие проекты показывают, что наши студенты готовы решать реальные задачи здравоохранения, а междисциплинарный подход становится основой для создания востребованных технологий», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

В перспективе, после клинической проверки, решение может стать основой помощника, который подсвечивает объекты на операционном экране и предупреждает о направлении волокна на ткань или недостаточной видимости. Совместная работа специалистов по искусственному интеллекту и медицинского эксперта позволила связать техническое решение с конкретными потребностями клинической практики.