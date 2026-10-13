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«Дом.ру» восстановил работу ключевых сервисов после технического сбоя

Оператор цифровых услуг «Дом.ру» завершает работы по восстановлению доступа к своим сервисам. Специалисты компании в круглосуточном режиме устраняют последствия технического сбоя, зафиксированного 11 октября. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Текущий статус: сайт dom.ru, личный кабинет, медиаплатформа Movix функционируют в штатном режиме; мобильное приложение «Умный Дом.ру»: доступны ключевые функции; мобильное приложение «Мой Дом.ру»: восстановление планируется в ближайшее время.

«Приоритетом номер один для нашей команды является максимально быстрое восстановление сервисов. Инженерный состав работает в усиленном режиме, чтобы минимизировать время простоя. Мы приносим искренние извинения нашим клиентам за временные неудобства», — сказала директор по продуктам B2C Светлана Агеева.

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