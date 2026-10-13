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Данила Дюгуров назначен генеральным директором MWS Cloud

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о назначении Данилы Дюгурова генеральным директором компании. С 2023 г. он руководит созданием облачной платформы MWS Cloud Platform в роли технического директора. В новой должности Данила Дюгуров будет отвечать за стратегию MWS Cloud, рост выручки и клиентской базы, а также за дальнейшее развитие облачной платформы и ИИ-направления. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Евгений Колбин, ранее возглавлявший MWS Cloud, завершает работу в компании.

Данила Дюгуров почти 20 лет работает в разработке. В 2007 г. он пришел в «Яндекс», где начинал с инструментов оценки качества поиска. Затем развивал внутреннюю инфраструктуру компании, в том числе контейнерную платформу для тысяч разработчиков. Позже руководил разработкой нескольких направлений Yandex Cloud: создавал контейнерную и serverless-экосистемы и участвовал в запуске публичного облака.

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В 2023 г. Данила Дюгуров присоединился к MWS Cloud в роли CTO, чтобы с нуля создать собственное публичное облако МТС. Он собрал инженерную команду, в которой сегодня 500 специалистов с опытом работы в ведущих российских и международных технологических компаниях. В октябре 2025 г. MWS Cloud Platform вышла в общий доступ. Платформу используют коммерческие клиенты и сервисы экосистемы МТС.

«Главная задача Данилы Дюгурова на посту генерального директора — обеспечить дальнейший рост облачного бизнеса. Среди приоритетов — развитие коммерческой функции, повышение эффективности продаж и укрепление долгосрочных отношений с клиентами и партнерами. Технологической основой для роста станет дальнейшее развитие MWS Cloud Platform: расширение продуктовой линейки, повышение доступности и надежности облачных сервисов, развитие инфраструктуры для ИИ-нагрузок — GPU-мощностей и инструментов для обучения и инференса моделей. Под руководством Евгения Колбина в MWS Cloud была выстроена коммерческая продуктовая функция, сформированы подходы к развитию ключевых направлений бизнеса и заложена прочная основа для дальнейшего роста компании. Евгений уходит развивать собственный международный финтех-проект. Мы благодарим Евгения за проделанную работу и желаем ему успеха в реализации этой инициативы», — отметил генеральный директор MWS Павел Воронин.

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