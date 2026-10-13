C начала 2026 г. число DDoS-атак выросло на 140,7%

Число DDoS-атак за первые девять месяцев 2026 г. выросло на 140,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., свидетельствуют данные провайдера решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator. При этом заметно увеличилось число атак экстремальной интенсивности: DDoS-атак свыше 1 Тбит/с стало в 20 раз больше, чем за январь–сентябрь 2025 г. Главной целью атак стал финансовый сектор: на финтех пришлось 41,7% всех DDoS-инцидентов за девять месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители компании Curator.

Параллельно с ростом числа атак кратно увеличилась их интенсивность: за январь-сентябрь 2026 г. Curator зафиксировал 20 атак свыше 1 Тбит/с, тогда как за аналогичный период 2025 г. такая атака была одна, а в первые девять месяцев 2024 г. атак подобного масштаба не фиксировалось совсем.

Наиболее заметный рост давления пришелся на финансовый сектор. За январь–сентябрь 2026 г. на финтех пришлось 41,7% DDoS-атак против 24,4% за аналогичный период 2025 г. Вторым крупнейшим сегментом стал «ИТ и Телеком» с долей 21,7% против 14,4% годом ранее. Доля электронной коммерции, напротив, снизилась с 23,4% до 12,8%.

На уровне отдельных отраслей особенно выделяются банки: число DDoS-атак на них выросло в 7,4 раза год к году.

Максимальная продолжительность атак также демонстрирует резкий рост: если во II квартале 2026 г. самая долгая атака длилась 79,9 часа, то в III квартале 2026 г. самая продолжительная DDoS-атака, направленная на организацию из банковского сектора, продолжалась 200 часов, что превышает прошлогодний рекорд (119,2 часа) почти в два раза. При этом типичная атака стала короче: средняя продолжительность снизилась с 2764 до 1571 секунды, а медианная — со 150 до 120 секунд.

Доля мультивекторных DDoS-атак в III квартале 2026 г. (6,8%) заметно снизилась как по сравнению с 2025 г. (8,0%), так и по сравнению со II кварталом 2026 г. (11,7%). При этом доля атак, сочетающих L3-L4 и L7, остается достаточно высокой — 4,1% от всех инцидентов.

«После относительно стабильного 2025 г. мы видим резкое изменение динамики DDoS-атак. За девять месяцев их число выросло более чем в два раза, а атаки интенсивностью свыше 1 Тбит/с из единичных случаев превращаются в регулярно наблюдаемое явление. Особенно выросло давление на финансовый сектор. Для бизнеса это означает, что ориентироваться при планировании защиты только на средние показатели прошлых лет уже недостаточно — инфраструктура должна выдерживать и резкие пики интенсивности, и продолжительные нагрузки», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.