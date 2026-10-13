Более 100 тыс. многодетных семей оформили выплату для погашения ипотеки через «Госуслуги»

Многодетные семьи могут получить до 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. В 2026 г. они подали через «Госуслуги» более 100 тыс. заявлений. За всё время сервисом воспользовались около 670 тыс. раз. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Выплаты могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г. Они должны соответствовать определённым требованиям.

Выплату можно направить только на погашение действующей ипотеки. Деньги уменьшат основной долг. Если он меньше 450 тыс. руб., остаток выплаты пойдёт на погашение процентов.

Как подать заявление: воспользуйтесь услугой на портале «Выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных родителей»; проверьте автоматически заполненные данные и приложите сканы документов. Оператор программы «Дом.РФ» сам запросит необходимые сведения у банка, ФНС и Росреестра; отслеживайте статус заявления в личном кабинете. После одобрения выплату перечислят напрямую в банк для погашения долга.