BitrixGPT научился анализировать BI-отчёты

В «BI Конструкторе» «Битрикс24» появилась возможность анализировать готовые аналитические отчеты с помощью встроенного ИИ-агента BitrixGPT. Агент объясняет метрики в уже построенных отчетах и помогает находить нужные данные по запросу пользователя. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

BitrixGPT берет на себя первичный разбор готовой аналитики: объясняет, за что отвечают показатели, отмечает изменения и подсвечивает то, что заслуживает внимания в первую очередь. Для руководителей и менеджеров это снижает зависимость от аналитиков при работе с данными: теперь достаточно просто задать вопрос в чате с BitrixGPT и мгновенно получить на него ответ. Для аналитиков функция снимает часть рутинных однотипных запросов по отчетам и освобождает время на работу с качеством данных.

Другой сценарий связан с навигацией по аналитике. Вместо поиска отчета с нужными данными вручную и настройки фильтров пользователь может сформулировать запрос к агенту — он подскажет, какой из существующих отчетов содержит необходимую информацию, и разберет сам запрос.

Качество анализа зависит от контекста, доступного агенту. Чем подробнее описаны отчет, графики и используемые датасеты, тем точнее BitrixGPT интерпретирует представленные данные и формулирует выводы.

Функционал уже доступен пользователям «Битрикс24», начиная с тарифа «Профессиональный». Пользователи тарифа «Стандартный» получат доступ в ближайшее время.

«Мы, руководители, иногда очень убедительно киваем, глядя на график, который не до конца поняли. А потом принимаем решение по интуиции. Теперь у наших клиентов есть возможность посоветоваться с ИИ, увидеть данные с разных сторон и принимать более взвешенные решения. Мне кажется, в разговоре об ИИ мы недооцениваем одну вещь: сколько вопросов люди вообще не задают. Не хотят отвлекать аналитика, показаться некомпетентными, в пятый раз уточнять смысл показателя. С BitrixGPT можно начать прямо с этого: “Я не понял. Объясни”. Найти нужный отчёт, разобраться в цифрах, увидеть, что изменилось. У бизнеса уже накоплено много данных. Теперь важно добраться до вопросов, которые все держали при себе», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу и AI/Martech в «Битрикс24».