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«Атол» выпустила мобильное приложение «Sigma Касса» для управления бизнесом со смартфона

Компания «Атол» выпустила мобильное приложение «Sigma Касса» для операционной системы Android. Приложение предназначено для автоматизации бизнес-процессов в сегментах торговли, услуг и общественного питания и рассчитано как на предпринимателей с действующей кассовой инфраструктурой, так и на самозанятых. Об этом CNews сообщил представитель «Атол».

Приложение доступно в трёх конфигурациях. «Sigma Торговля» обеспечивает проведение платежей, товароучёт и аналитику продаж, выручки и рейтинга товаров. «Sigma Услуги» предназначена для работы с записью клиентов, включая онлайн-запись и интеграцию с «Яндекс Картами». «Sigma Еда» ориентирована на предприятия общественного питания и включает работу с технологическими картами, расчёт себестоимости и товароучёт.

Функциональность приложения охватывает ведение каталога товаров и услуг, клиентской базы, торгового и складского учёта, создание акций и бонусных программ, а также подключение современных способов оплаты через «Атол Pay», включая СБП и оплату частями. Управление бизнесом осуществляется через личный кабинет «Sigma Облако» с доступом к финансовой аналитике, отчётности с детализацией до уровня чека и документам товароучёта. Приложение интегрируется с «» и системой маркировки «Честный Знак». Предприниматели, использующие фискальный регистратор «Атол», могут подключить его к приложению для соблюдения требований 54-ФЗ.

Выпуск «Sigma Касса» является первым самостоятельным мобильным приложением в продуктовом портфеле «Атол». Решение расширяет целевую аудиторию компании за пределы традиционного B2B-сегмента: наряду с предпринимателями, имеющими кассовое оборудование, приложение рассчитано на самозанятых, микробизнесы и физических лиц, реализующих товары или оказывающих услуги без профессиональной кассовой инфраструктуры.

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Для новых пользователей предусмотрен пробный период продолжительностью три месяца. Приложение доступно для установки на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Sigma Касса» — это трансформация многолетней экспертизы «Атол» в доступный мобильный формат. Мы собирали обратную связь от тысяч клиентов и создали решение, которое одновременно отвечает требованиям законодательства и реальным запросам предпринимателей. «Sigma Касса» становится мостом между профессиональной автоматизацией и простым мобильным опытом — и меняет не только рынок кассовых решений, но и культуру взаимодействия малого бизнеса со своими покупателями».

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