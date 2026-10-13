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«Агросила» продолжает цифровую трансформацию и внедряет ИИ-инструменты

Холдинг «Агросила» развивает единую цифровую экосистему, объединяющую производственные, технологические и корпоративные процессы. Одним из этапов цифровой трансформации становится внедрение решений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения — от корпоративных ассистентов до инструментов поддержки в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве. Об этом CNews сообщили представители АО «Агросила».

Первым корпоративным ИИ-сервисом стала база знаний на основе технологии RAG, которая находит информацию во внутренних документах холдинга и формирует ответы с опорой на корпоративные источники, сокращая время сотрудников на поиск данных. В перспективе планируется внедрение голосового ИИ-бота для приема обращений по качеству продукции, цифрового ассистента первой линии поддержки, сервисов самообслуживания сотрудников и помощника для адаптации новых сотрудников.

Растениеводство остается одним из ключевых направлений применения искусственного интеллекта и машинного обучения. Холдинг использует электронные карты полей, спутниковые данные, результаты агроскаутинга, телематику техники, сведения о технологических операциях и агрохимическом составе почвы. Эти данные формируют основу для развития ML-моделей, способных обеспечивать аналитическую поддержку агрономической службы при прогнозировании урожайности, оценке рисков, планировании операций и дифференцированном внесении удобрений с учетом зон плодородия и агрохимического состава почвы, которые помогут агрономам принимать более обоснованные решения.

Важным элементом точного земледелия стала крупнейшая в России частная RTK-сеть высокоточного позиционирования. Она обеспечивает точность движения техники до 2 см и применяется при посеве, внесении удобрений и средств защиты растений. В 2026–2027 гг. «Агросила» планирует расширить охват техники RTK-сигналом и использовать его при работе беспилотных летательных аппаратов. БПЛА уже применяются для внесения средств защиты растений, в том числе на участках, где использование традиционной техники затруднено.

В животноводстве «Агросила» применяет системы цифрового управления стадом, RFID-идентификацию животных, учет продуктивности, автоматизированное взвешивание животных и компонентов кормов. Накопленные данные о кормлении, продуктивности и состоянии животных позволяют развивать решения на основе машинного обучения для анализа и оптимизации производственных процессов. Один из проектов цифрового портфеля — оптимизация рецептур кормления крупного рогатого скота. Система будет подбирать состав рационов с учетом стоимости и доступности компонентов, их питательной ценности и потребностей разных групп животных.

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют
Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют цифровизация

В птицеводстве также накоплен значительный объем производственных данных, на основе которых предусмотрено развитие решений для планирования выращивания птицы и оптимизации рецептур кормления. К примеру, уже сейчас новые производственные площадки создаются на базе единой цифровой экосистемы, объединяющей автоматизированные системы вентиляции, отопления, освещения, кормления и поения. Данные в режиме реального времени поступают на диспетчерский пульт, что позволяет дистанционно контролировать параметры содержания птицы и оперативно реагировать на отклонения. В перспективе Холдинг также планирует внедрить машинное зрение для контроля качества тушек и автоматизировать упаковку тушек и разделанной продукции.

Цифровая трансформация для «Агросилы» — не отдельный ИТ-проект, а часть управленческой модели, которая объединяет производственные, технологические и корпоративные процессы в единый контур. Развитие ИИ-инструментов, аналитики и автоматизации позволит повышать производственную эффективность, укреплять технологическую независимость и масштабировать успешные решения на предприятиях холдинга.

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