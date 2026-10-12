Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Югорские компании получили возможность переводить онлайн-встречи на китайский язык

Предпринимателям и компаниям Ханты-Мансийского автономного округа стала доступна возможность перевода китайского языка с помощью искусственного интеллекта. Платформа «МТС Линк» преобразует китайскую речь в текст и выводит субтитры на 19 языках в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция на «МТС Линк» позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь.

Субтитры будут полезны на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют
Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют цифровизация

«Искусственный интеллект сегодня — это универсальный инструмент оптимизации бизнес-процессов для предпринимателей Югры, который позволяет трансформировать корпоративные коммуникации и полностью нивелировать языковые границы. Многоязычные субтитры в реальном времени кардинально упрощают переговоры с иностранными контрагентами и любые форматы международного партнерства. На фоне плотной работы российского бизнеса с азиатскими рынками интеграция распознавания китайской речи в сервисы видеоконференций и вебинаров видится нам стратегически важным шагом. Уверена, этот функционал будет гарантированно востребован компаниями», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

Субтитры на платформе «МТС Линк» стали доступны в 2025 г. В I квартале 2026 г. функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. В переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

«Яндекс» начал ограничивать работу своих сервисов после ударов БПЛА

Обзор: Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты

VK подал в суд на Евросоюз

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Минцифры и Минобороны усилят защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще