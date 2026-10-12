Ямальские компании получили возможность переводить онлайн-встречи на китайский язык

Предпринимателям и компаниям Ямало-Ненецкого автономного округа стала доступна возможность перевода китайского языка с помощью искусственного интеллекта. Платформа «МТС Линк» преобразует китайскую речь в текст и выводит субтитры на 19 языках в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция позволяет сразу преобразовывать выступление спикера на китайском в текст и переводить на любой из доступных на платформе языков в режиме реального времени. При этом технология учитывает нюансы китайской речи, в которой смысл сказанного часто зависит от тона и интонации. Раньше искусственный интеллект распознавал и переводил на другие языки только русскую и английскую речь.

Многоязычные субтитры будут полезны на международных встречах и конференциях, в онлайн-обучении, а также при работе с коллегами из Китая. Сейчас ИИ распознает русский, английский и китайский, а переводит речь на 19 языков: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, польский, нидерландский, китайский, словацкий, турецкий, вьетнамский, казахский, арабский, шведский, узбекский и татарский

«Область применения искусственного интеллекта для ямальских компаний практически безгранична. Новые функции мультиязычных субтитров и автоматического перевода созданы для упрощения онлайн-коммуникации с иностранными партнерами и обучения сотрудников. Особый акцент сделан на распознавании китайской речи: этот инструмент уже доказал свою точность во время тестов и станет ключевым решением для компаний, развивающих бизнес со странами Азии. Учитывая востребованность и эффективность решения, в дальнейшем мы продолжим расширять список поддерживаемых языков», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Субтитры на платформе «МТС Линк» стали доступны в 2025 г. В I квартале 2026 г. функциональность расширили: пользователям стал доступен перевод в режиме реального времени. ИИ стал лучше распознавать и переводить сленг и узкоспециальные термины, а также аббревиатуры. В переводе теперь учитывается контекст не только отдельной фразы, но и предыдущих реплик: текст становится более связным. Субтитры можно сочетать с другой функцией платформы — синхронным переводом. Если на мероприятии работает синхронист, слушатель может выбрать и аудиоканал, и язык субтитров. Язык устного перевода и язык субтитров могут не совпадать, если это удобно пользователю.