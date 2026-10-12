Разделы

ПО Безопасность
|

В SIEM Alertix появилось правило для обнаружения кибератак с использованием языковых моделей

Компания NGR Softlab добавила в SIEM-систему Alertix новое правило корреляции, предназначенное для выявления подозрительной активности, связанной с использованием коммерческих языковых моделей (LLM) в ходе кибератак. Разработка учитывает новый сценарий компрометации, при котором вредоносное ПО обращается к нейросетям через легитимные API для определения дальнейших действий в атакуемой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Подобный механизм был описан исследователями Cisco Talos на примере вредоносного ПО Closedquorum. В отличие от более привычных сценариев, когда искусственный интеллект используется злоумышленниками для написания вредоносного кода или подготовки атак, в данном случае языковые модели задействуются непосредственно в процессе компрометации. Вредоносная программа передаёт модели информацию об атакуемой инфраструктуре и использует полученные ответы для выбора последующих действий.

Особенность такого подхода заключается в том, что взаимодействие с языковыми моделями происходит через легитимные API коммерческих сервисов. При этом обращения к ChatGPT, DeepSeek, Gemini и другим LLM могут быть частью обычных корпоративных процессов. Поэтому сами по себе такие запросы не позволяют однозначно определить вредоносную активность, а их блокировка может повлиять на работу бизнес-приложений.

Для обнаружения подобных угроз аналитический центр NGR Softlab разработал правило корреляции «Обращение процесса к API LLM перед доступом к LSASS», которое вошло в коробочный набор экспертизы SIEM Alertix. Правило анализирует последовательность действий программ в инфраструктуре компании. Сначала система фиксирует обращение процесса к API языковой модели, а затем отслеживает попытки этого же процесса получить доступ к памяти системного процесса Windows, в которой могут находиться учётные данные пользователей.

Такой подход позволяет выявлять потенциально опасную активность на основании сочетания нескольких событий. При этом обнаружение не зависит от уникальных признаков конкретного вредоносного файла, поэтому правило может применяться и к другим сценариям атак, в которых взаимодействие с внешними LLM сопровождается попытками доступа к чувствительным данным операционной системы.

«Использование языковых моделей непосредственно в ходе атаки меняет подходы к управлению вредоносным ПО, но не отменяет уже известных техник злоумышленников. Обращения к внешним сервисам и попытки доступа к системным данным по-прежнему оставляют следы в телеметрии. Анализ последовательности таких событий позволяет выявлять подозрительную активность даже в условиях, когда отдельные действия программы выглядят легитимными», – сказал Андрей Шабалин, руководитель группы анализа данных NGR Softlab.

Новое правило уже доступно в составе коробочного набора экспертизы Alertix. Для его работы требуется сбор телеметрии Sysmon с контролируемых Windows-хостов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СЭД превращается в операционную шину между CRM, ERP и HR

В России эпидемия зараженных смартфонов. Мобильников с вирусами стало больше на треть

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Россию завалило крайне опасными смартфонами со встроенными вирусами. Они официально продаются в Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете»

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще