UserGate и «Инбрэс» подтвердили совместимость решений для комплексной защиты АСУ ТП на объектах КИИ

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, и отечественный вендор «Инбрэс» успешно протестировали совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW X10 и программно-технического комплекса (ПТК) ИНБРЭС. Интеграция решений позволяет выстраивать многоуровневую защиту автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В архитектуре ПТК «Инбрэс» межсетевые экраны UserGate NGFW X10 применяются для сегментации сетей и контроля промышленного трафика. Оборудование монтируется непосредственно в шкафы серверного оборудования и обеспечивает защиту уязвимых узлов, не подлежащих частому обновлению. Решение эффективно работает в разнообразных сферах критической информационной инфраструктуры России.

«Защита периметра — обязательное требование при построении АСУ ТП. Мы выбрали UserGate NGFW X10 благодаря широкому функционалу, качеству поддержки и регулярным обновлениям. Ключевое преимущество для наших заказчиков из числа субъектов КИИ — наличие решений UserGate в Реестре сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России и доверенного оборудования», — сказал Константин Афанасьев, начальник отдела информационной безопасности ООО «Инбрэс».

Технологические испытания, проведенные на полигоне «Инбрэс», охватили более 40 параметров: от отказоустойчивости и фильтрации трафика до совместимости систем администрирования. Тесты подтвердили полную корректность работы связки в условиях, имитирующих реальную подстанцию 500 кВ. Интеграция позволяет использовать NGFW X10 как на логической границе между шинами данных, так и на физическом периметре АСУ ТП, обеспечивая безопасность информации.

«Эффективность NGFW зависит от бесшовной интеграции с ИТ- и ОТ‑инфраструктурой заказчика. Совместимость с такими системообразующими элементами, как ПТК «Инбрэс», является базовым требованием для защиты объектов КИИ. Мы рады, что наше решение полностью отвечает этим стандартам», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.