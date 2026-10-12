Tera и HiveTrace объявляют о сотрудничестве для защиты корпоративных систем генеративного ИИ

Tera IT Distribotor и «Хайвтрейс» (HiveTrace), российский разработчик решений в области безопасности искусственного интеллекта, объявляют о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества Tera начинает продвижение и дистрибуцию продуктов HiveTrace AI Firewall и HiveTrace Red, предназначенных для тестирования безопасности и защиты корпоративных GenAI-систем на этапах разработки и эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Tera.

Российский рынок корпоративных ИИ-приложений переживает этап активного роста. Вместе с масштабным внедрением генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM) перед бизнесом встает необходимость контроля новых классов киберрисков: утечек конфиденциальных данных через диалоговые окна, prompt-инъекций, jailbreak-атак и обхода внутренних политик безопасности. Традиционные средства защиты (классические NGFW и DLP) не приспособлены для семантического анализа запросов к нейросетям, что создает потребность в специализированных инструментах защиты ИИ.

Решения HiveTrace обеспечивают сквозной цикл безопасности генеративного ИИ.

HiveTrace AI Firewall – решение для мониторинга и защиты корпоративных ИИ-приложений в реальном времени. Анализирует запросы и ответы моделей, предотвращает утечки чувствительных данных, выявляет prompt injection и jailbreak-атаки и контролирует соблюдение корпоративных политик.

HiveTrace Red – инструмент автоматизированного тестирования устойчивости LLM-моделей и GenAI-приложений к атакам, позволяющий выявлять слабые места до запуска и при последующих изменениях системы.

Решения не привязаны к конкретному поставщику LLM и поддерживают работу с локальными и облачными моделями. HiveTrace Red применяется для тестирования ИИ-систем, в том числе в процессе разработки, а HiveTrace AI Firewall – для постоянного контроля и защиты ИИ-приложений в промышленной эксплуатации.

«Партнерство с Tera открывает для HiveTrace новые возможности для работы с российским рынком. Компании все активнее внедряют генеративный ИИ, и вместе с этим растет запрос на защиту данных, контроль AI-рисков и проверку устойчивости AI-приложений к атакам. Мы рассчитываем, что экспертиза и партнерская сеть Tera помогут сделать технологии AI Security доступнее российским интеграторам и корпоративным заказчикам», – сказал Иван Василенко, коммерческий директор HiveTrace.

Включение решений HiveTrace в портфель Tera позволяет партнерам-интеграторам предлагать заказчикам законченную, безопасную архитектуру для внедрения искусственного интеллекта.

Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera: «Сегодня искусственный интеллект выходит из стадии лабораторных экспериментов в фазу промышленной эксплуатации в банках, ритейле и промышленности. Однако ни один крупный заказчик не запустит корпоративную LLM в бой без гарантий защиты от утечек и компрометации данных. Классический инфобез здесь бессилен – нужен специализированный слой защиты. Партнерство с HiveTrace позволяет нам закрыть эту ключевую потребность рынка. Теперь наши партнеры могут поставлять клиентам не просто вычислительные мощности и модели, а полностью защищенный программно-аппаратный ИИ-стек, отвечающий самым строгим стандартам корпоративной безопасности».