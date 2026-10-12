Разделы

Цифровизация
|

«Тантор Лабс» предложила альтернативу публичным облакам: собственный DBaaS на Tantor XData с развертыванием от трех дней

МБД Tantor XData позволяет построить частную инфраструктуру database-as-a-service (DBaaS) непосредственно в дата-центре заказчика. Решение объединяет возможности корпоративной машины баз данных с облачной моделью предоставления ресурсов и инструментами интеллектуального мониторинга. Развертывание под ключ, включая поставку стойки и интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой через API, занимает от трех дней. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для компаний, чьи критические системы работают с большими объемами данных и высокими нагрузками, возможность самостоятельно контролировать размещение инфраструктуры становится одним из факторов обеспечения непрерывности бизнеса. Машина баз данных Tantor XData позволяет построить частное облако DBaaS непосредственно в дата-центре заказчика. Компания получает возможность предоставлять множество экземпляров СУБД с изоляцией ресурсов, используя сервисную модель управления базами данных без необходимости размещать критическую инфраструктуру у внешнего облачного провайдера.

«Тантор Лабс» готова поставить решение под ключ: доставить серверную стойку в дата-центр заказчика, развернуть инфраструктуру и интегрировать ее с существующими ИТ-системами через API. Срок развертывания — от трех дней.

Важная составляющая решения — интеграция с экосистемой технологий «Тантор Лабс». В частности, Платформа Tantor из ее состава предоставляет передовые инструменты мониторинга и управления СУБД, включая продвинутый ИИ-мониторинг. Он помогает анализировать состояние экземпляров баз данных, выявлять проблемы и формировать рекомендации по их устранению. Использование интеллектуального мониторинга и автоматизации позволяет сокращать объем рутинных операций и эффективнее масштабировать эксплуатацию. По мере роста количества БД это помогает сдерживать увеличение нагрузки на администраторов СУБД и повышать эффективность управления инфраструктурой.

Tantor XData — развивающийся продукт. «Тантор Лабс» расширяет функциональность платформы и развивает технологии для решения задач корпоративных информационных систем. При этом заказчик самостоятельно определяет место размещения инфраструктуры и принципы ее интеграции в собственный ИТ-ландшафт.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Облачная модель востребована не сама по себе, а благодаря тому, что она меняет подход к предоставлению и эксплуатации ИТ-ресурсов. Но использовать ее у внешнего провайдера не обязательно. С МБД Tantor XData заказчик может построить собственное частное облако DBaaS, сохранить контроль над размещением критических систем и получить возможности современной платформы управления базами данных. При этом мы готовы взять на себя поставку и развертывание инфраструктуры под ключ в срок от трех дней», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс»

Помимо развертывания в дата-центре заказчика, Tantor XData доступна в облаке Astra Cloud. В этом сценарии также можно использовать изолированные ресурсы с расчетом на максимальную производительность. Таким образом, Tantor XData поддерживает две модели размещения: частную инфраструктуру DBaaS в контуре заказчика и использование решения через Astra Cloud. Выбор зависит от требований к контролю над инфраструктурой, модели эксплуатации и организации ИТ-сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Программист создал сервис для отслеживания полицейских машин, и полиция приехала к нему на дом

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Российским производителям БПЛА открыли доступ к военным данным для обучения ИИ

CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров облачного восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса

Производителя военных средств связи национализируют, потому что совладелец оказался иностранным гражданином

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще