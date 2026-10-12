Российские исследователи представили новый метод работы нейросетей с большими данными

Исследователи из AI VK Research разработали подход, который позволяет применять графовые нейросети на больших объемах данных. Его протестировали на рекомендациях друзей «ВКонтакте»: количество добавлений в друзья из рекомендаций выросло на 16%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Граф представляет данные в виде объектов и связей между ними. В социальной сети, например, объектами являются пользователи, а связями — дружба между ними. Графовые нейросети анализируют структуру таких связей и применяются в рекомендательных системах, социальных сетях и других задачах со связанными данными.

Метод исследователей AI VK Research может применяться в разных индустриальных задачах, где компании работают с большими объемами связанных данных. Он позволяет масштабировать графовые нейросети на сотни миллионов объектов и миллиарды связей, сокращая требования к памяти и ускоряя подготовку данных для обучения.

Исследователи протестировали подход на анонимизированном социальном графе из 194 млн пользователей и 28 млрд дружеских связей. Они предложили способ представления данных, который позволил сократить необходимый объем памяти более чем в 100 раз. Решение также учитывает изменение социального графа со временем и позволяет в 2,5 раза быстрее готовить данные для обучения. В ходе тестирования число пользователей, добавивших хотя бы одного рекомендованного друга, выросло на 11,5%.