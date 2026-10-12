Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Российские исследователи представили новый метод работы нейросетей с большими данными

Исследователи из AI VK Research разработали подход, который позволяет применять графовые нейросети на больших объемах данных. Его протестировали на рекомендациях друзей «ВКонтакте»: количество добавлений в друзья из рекомендаций выросло на 16%. Об этом CNews сообщили представители VK.

Граф представляет данные в виде объектов и связей между ними. В социальной сети, например, объектами являются пользователи, а связями — дружба между ними. Графовые нейросети анализируют структуру таких связей и применяются в рекомендательных системах, социальных сетях и других задачах со связанными данными.

Метод исследователей AI VK Research может применяться в разных индустриальных задачах, где компании работают с большими объемами связанных данных. Он позволяет масштабировать графовые нейросети на сотни миллионов объектов и миллиарды связей, сокращая требования к памяти и ускоряя подготовку данных для обучения.

Исследователи протестировали подход на анонимизированном социальном графе из 194 млн пользователей и 28 млрд дружеских связей. Они предложили способ представления данных, который позволил сократить необходимый объем памяти более чем в 100 раз. Решение также учитывает изменение социального графа со временем и позволяет в 2,5 раза быстрее готовить данные для обучения. В ходе тестирования число пользователей, добавивших хотя бы одного рекомендованного друга, выросло на 11,5%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

«Яндекс» начал ограничивать работу своих сервисов после ударов БПЛА

Обзор: Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

VK подал в суд на Евросоюз

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Минцифры и Минобороны усилят защиту дата-центров после атак на «Яндекс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще