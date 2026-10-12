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Минпромсвязи Ингушетии и «Базальт СПО» договорились выполнить проекты по внедрению российского ПО в регионе

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, и Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Стороны договорились выполнить совместные проекты по внедрению российского ПО в регионе, проводить семинары, конференции, выставки и другие мероприятия, способствующие популяризации российского программного обеспечения и обучению специалистов в сфере информационных технологий.

«Соглашение с "Базальт СПО" — это важный шаг в укреплении технологического суверенитета нашей республики. Мы заинтересованы в том, чтобы промышленные предприятия и государственные учреждения Ингушетии получали надежные, сертифицированные отечественные решения. Операционные системы "Альт" успешно работают на промышленных объектах страны, и мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, включая обучение наших специалистов в сфере ИТ», — отметил Министр промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Магомет Татриев.

Программные продукты «Базальт СПО» работают на более чем 300 тыс. серверов и рабочих станций на промышленных предприятиях России.

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Операционные системы семейства «Альт» включены в корпоративный стандарт ГК «Ростех», совместимы с ключевыми системами классов АСУ ТП и SCADA, MES и CAD/CAM, ERP и CRM, имеют сертификаты ФСТЭК России.

Соглашение с Министерством промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия стало для «Базальт СПО» еще одним шагом в расширении присутствия в регионах России.

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