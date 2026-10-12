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«МегаФон» усилил связь в Грозном

Более 400 тыс. жителей столицы Чеченской Республики стала доступна скорость передачи данных до 85 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора модернизировали здесь телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках и исторических местах.

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Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком в Грозный. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась в два раза по сравнению с 2025 г.

«Грозный — это культурный, административный, промышленный центр не только нашего региона, но и всего Северного Кавказа. Скорость мобильного интернета здесь выросла на 10%. Местные жители и туристы могут учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

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