Исследование Loginet и hh.ru: цифровизация логистики пока слабо отражается в требованиях к специалистам отрасли

Специализированные цифровые инструменты пока остаются редким требованием в вакансиях для логистов. TMS и WMS упоминаются лишь в 2,3% предложений о работе, BI-системы — в 0,2%, SQL — в 0,1%. При этом более привычные инструменты встречаются значительно чаще: «1С» требуется почти в четырех из десяти вакансий, Excel и «Google Таблицы» — почти в трех из десяти. Такие данные получили эксперты hh.ru и логистической платформы Loginet в ходе совместного исследования требований работодателей и навыков, которые специалисты указывают в резюме. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Самым востребованным цифровым инструментом в вакансиях для логистов остается «1С» — ее упоминают 38,4% работодателей. На втором месте Excel и «Google Таблицы» — 28,6%. CRM фигурируют в 11,4% вакансий, SAP и другие ERP-системы — в 5,1%.

Более специализированные логистические решения встречаются значительно реже. TMS и WMS указаны в 2,3% вакансий каждая, системы мониторинга транспорта — в 2,1%. ЭДО работодатели упоминают в 2,9% вакансий, электронные перевозочные документы — в 2,2%.

Инструменты работы с данными пока почти не вошли в стандартный профиль логиста. BI-системы встречаются в 0,2% вакансий, SQL — в 0,1%.

При этом кандидаты нередко указывают цифровые компетенции чаще, чем их запрашивают работодатели. 1С присутствует в 53,8% резюме против 38,4% вакансий, SAP и ERP — в 14,2% против 5,1%, WMS — в 6,1% против 2,3%. Для BI разрыв составляет 1,3% против 0,2%, для SQL — 1,4% против 0,1%.

Исключение — электронные перевозочные документы. Опыт работы с ЭПД встречается в 2,2% вакансий, но только в 1,1% резюме. Доля пока невелика с обеих сторон, однако здесь запрос работодателей уже опережает предложение со стороны кандидатов.

«Мы видим довольно характерную картину. Работодатели активно ищут людей, которые знают саму логистику: транспортные процессы, ВЭД, договорную работу, умеют работать с большим объемом информации. Цифровые инструменты пока чаще выступают дополнением к этому профилю. Причем кандидаты по ряду технологий уже указывают соответствующий опыт чаще, чем компании формулируют его в вакансиях. По мере дальнейшей автоматизации процессов этот набор требований будет меняться, и специалистам важно учитывать это заранее», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Общие ожидания работодателей подтверждают эту картину. На первом месте среди профессиональных навыков остается транспортная логистика — она указана в 36,7% вакансий. Далее идут логистика в целом — 32,1%, деловая переписка — 18,2%, телефонные переговоры — 16,1%, деловое общение — 14,1%. Оптимизацию логистических процессов требуют в 12% вакансий.

С опытом профиль требований, очевидно, меняется. В вакансиях для специалистов со стажем более шести лет оптимизация логистических процессов занимает уже второе место и встречается в 26,1% предложений. ВЭД указана в 22,1%, складская логистика — в 16,6%. Для кандидатов без опыта в первой десятке преобладают базовые профессиональные и коммуникационные навыки.

В Loginet считают, что невысокая доля специализированных цифровых инструментов в вакансиях не свидетельствует о слабом уровне цифровизации отрасли. Рынок труда пока лишь частично отражает изменения, которые уже происходят внутри логистических процессов.

«За последние годы в логистике появилось гораздо больше систем, которые берут на себя отдельные операции: расчет и распределение перевозок, документооборот, контроль транспорта, работу со складом. Но компании далеко не всегда ищут отдельного специалиста “со знанием TMS” или “со знанием BI”. Часто эти инструменты уже встроены в рабочий процесс, и сотрудник осваивает их внутри компании. Отсюда и разрыв между тем, что происходит в самой отрасли, и формулировками вакансий. По ходу развития цифровых систем задача специалиста будет осложняться: недостаточно просто уметь работать в интерфейсе. Нужно понимать данные, замечать отклонения, проверять решение алгоритмов и на этой основе перестраивать процесс. Сейчас такие навыки в вакансиях почти не видны», — сказал Станислав Лавринович, операционный директор Loginet.

С возрастом меняется и набор навыков, которые логисты указывают в резюме. Среди специалистов 18–24 лет чаще всего встречаются деловая переписка — 43,8%, деловое общение — 41,6% и работа с большим объемом информации — 39%. У логистов старше 45 лет заметнее представлены компетенции, связанные непосредственно с организацией и управлением процессами: транспортная логистика указана в 33,8% резюме, организаторские навыки — в 26,7%, заключение договоров — в 25,2%, оптимизация логистических процессов — в 24,2%.

Часть таких навыков формируется уже в работе: управление логистическими процессами и поиск возможностей для их оптимизации требуют практики.

Методология

В ходе исследования было проанализировано более 50 тыс. вакансий, а также требования, указанные в описании для специалистов по логистике, размещенных на hh.ru российскими работодателями с начала 2026 г.