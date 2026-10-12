Eltex представил новую систему профессиональной сертификации сетевых инженеров

Российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex развивает многоуровневую систему индустриальной сертификации специалистов по сетевым технологиям. Она позволит инженерам подтверждать навыки и знания независимо от прохождения учебных курсов, а работодателям и системным интеграторам – объективнее оценивать компетенции технических команд. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Развитие отечественных сетевых решений формирует новые требования к квалификации инженеров. Помимо фундаментальных знаний сетевых технологий, специалистам необходимо понимать особенности оборудования конкретных производителей, уметь проектировать инфраструктуру, настраивать взаимодействие устройств и устранять неисправности. При этом традиционные сертификаты международных вендоров не всегда позволяют оценить готовность инженера к работе с российскими решениями.

Ответом на эти изменения стала новая система индустриальной сертификации Академии Eltex. В отличие от сертификата об окончании учебного курса, индустриальный сертификат выдается по результатам отдельного экзамена, который проверяет теоретическую подготовку и способность решать практические задачи. Предварительное обучение не является обязательным: специалисты с достаточным опытом могут подготовиться самостоятельно и сразу пройти сертификацию.

Система предусматривает четыре уровня – от начальной подготовки до экспертного владения технологиями. Специалисты могут подтверждать навыки в шести направлениях: коммутация и маршрутизация, беспроводные сети, телефония, центры обработки данных, сети операторов связи и информационная безопасность. В дальнейшем планируется расширение перечня специализаций. Уже запланированы программы по проектированию сетей и интернету вещей.

Экзамены ориентированы на реальные инженерные задачи, а не только на знание команд и настроек оборудования. При этом проходить уровни последовательно необязательно: опытный специалист может сразу претендовать на сертификат более высокой ступени при наличии необходимых знаний.

«Сертификат Eltex не про "я запомнил команды". Он про "я понимаю, что случится в сети, когда я применю эту настройку". Фундаментальные знания плюс специфика оборудования – вот запрос рынка. Экзамены строятся на реальных кейсах, а не на заучивании. А сама система развивается благодаря непрерывной петле обратной связи с инженерами, заказчиками и партнерами. Они – наши соавторы курсов, лабораторных стендов и новых стандартов индустрии. Профессиональное сообщество не строится без живого диалога», – отметил Виталий Сокол, заместитель руководителя учебного центра Eltex, руководитель учебно-методического отдела.

Каждый индустриальный сертификат получает уникальный номер, по которому можно проверить его подлинность на сайте Академии Eltex. Документ действует три года, после чего квалификацию необходимо подтверждать повторно. Такой подход учитывает регулярное обновление оборудования, программного обеспечения и технологий построения сетей.

Для работодателей новая система станет дополнительным инструментом оценки компетенций сотрудников и планирования профессионального развития. Системные интеграторы смогут подтверждать опыт технических команд при работе с заказчиками и участии в проектах. Инженеры, в свою очередь, получат возможность выстраивать индивидуальную траекторию профессионального роста и документально подтверждать свои навыки.

Развитие сертификации продолжает образовательную работу Eltex. С 2022 г. обучение на курсах Академии прошли более 3000 специалистов.