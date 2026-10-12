До 10 тысяч звонков в час: «Гравител» автоматизировал исходящий обзвон

Компания «Гравител» внедрила функцию предиктивного автообзвона на базе нейросетей. Об этом CNews сообщили представители «Гравител».

По данным аналитических исследований «Гравител», в типовой базе под телефонную компанию 20–30% абонентов системно не берут трубку при холодных вызовах, а примерно половина исходящих попыток вообще не заканчивается разговором: линия занята, абонент недоступен или вызов сброшен. Только на ручной сброс автоответчика оператор тратит 10–15 сек, и в масштабах дня это часы оплаченного времени без результата.

Как это работает

Схема состоит из трех шагов. Сначала робот набирает базу и обзвон идет круглосуточно и без выходных: он делает до 10 тыс. звонков в час и держит до 1 тыс. линий одновременно. Менеджеры в этом процессе не участвуют, набор номера и ожидание ответа не отнимают их время. После робот ведет разговор. Нейросеть распознает русскую речь с точностью до 98%, понимает смысл фразы, а не отдельные ключевые слова, формирует реплики с помощью GPT и отвечает на типовые возражения вроде «дорого» или «неинтересно». Тех, кому предложение не подходит, робот отсеивает сам, не отвлекая живых сотрудников.

Далее теплый клиент уходит менеджеру. Как только собеседник проявил интерес, робот соединяет его с живым сотрудником прямо в ходе разговора. Менеджер подключается к человеку, который уже готов обсуждать предложение. Итог каждого звонка (статус, запись, результат) автоматически попадает в CRM: готовые модули есть для «Битрикс24», «amoCRM» и «1С», для остальных систем доступен открытый API.