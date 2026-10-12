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75% времени просмотра семейного контента на Rutube приходится на Smart TV

По итогам III квартала 2026 г. на умные телевизоры пришлось 75% времени просмотра семейного контента на Rutube. О роли большого экрана в потреблении семейного контента и трех уровнях защиты пользователей видеоплатформы рассказал генеральный директор Rutube Сергей Иванов на сессии «Безопасность цифровых продуктов 2030: новый фактор доверия и лояльности семейной аудитории» в рамках форума «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Сегодня цифровые платформы конкурируют за самый ограниченный ресурс — внимание пользователей. Но когда речь идет о детской аудитории, решение о выборе сервиса принимают прежде всего родители. Для них важно не только разнообразие контента, но и уверенность в том, что ребенок находится в безопасной цифровой среде. Мы видим, насколько востребован семейный сценарий просмотра. По итогам третьего квартала 2026 года три четверти времени просмотра семейного контента на Rutube пришлось на Smart TV. Поэтому мы рассматриваем безопасность не как отдельную функцию родительского контроля, а как неотъемлемую часть видеоплатформы — от рекомендательных алгоритмов до защиты пользовательских данных и инфраструктуры», — отметил генеральный директор Rutube Сергей Иванов.

По данным видеоплатформы за III квартал 2026 г. на умные телевизоры приходится 75% времени просмотра семейного контента Rutube. Большой экран лидирует в совместном просмотре семейного контента.

Глава видеосервиса отметил, что безопасность встроена в продукт на всех уровнях. И первый — это рекомендательные технологии, на основе которых формируется более 50% времени просмотра на Rutube. Алгоритмы платформы учитывают взаимодействие пользователей с контентом и способны динамически адаптировать рекомендации при переходе от взрослого просмотра к детскому: как только система распознает, что зритель поменялся. Дополнительно пользователи могут активировать безопасный режим, ограничивающий доступ к контенту с маркировкой 18+, или создать отдельный детский профиль для ребенка младше 12 лет. В таком персональном пространстве доступны только видео с возрастными рейтингами 0+ и 6+, отключены реклама и комментарии, а история просмотров, поиск и рекомендации не пересекаются с родительскими.

Другой уровень защиты связан с модерацией контента. Ежемесячно на Rutube загружается и проходит проверку от 2,5 до 3 млн пользовательских видео. Искусственный интеллект анализирует изображение, звук и текст, помогая модераторам выявлять материалы с ограничениями для детской аудитории. Для автоматической категоризации видео платформа также использует собственную мультимодальную модель машинного обучения, точность которой превышает 93%. Дополнительным инструментом безопасности служит система обмена цифровыми отпечатками деструктивного контента, созданная совместно с участниками Альянса по защите детей в цифровой среде, соучредителем которого выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

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Третий уровень — кибербезопасность, которая охватывает защиту инфраструктуры, аккаунтов пользователей, безопасную разработку, мониторинг угроз 24\7 и устойчивость к внешним киберугрозам. Такой подход позволяет обеспечивать безопасность пользователей не только за счет отдельных настроек, но и на уровне самой технологической инфраструктуры видеоплатформы.

По словам Сергея Иванова, к 2030 г. благодаря гиперперсонализации цифровые продукты будут подстраиваться под конкретного человека. В частности, технологии видеоплатформ смогут глубже адаптировать контент под возраст и интересы ребенка, а рекомендательные алгоритмы — учитывать образовательные потребности. Еще одним направлением развития могут стать персональные ИИ-помощники, с помощью которых родители смогут управлять контентным окружением семьи, формируя индивидуальные правила и сценарии взаимодействия детей с цифровыми сервисами. Родители смогут создавать такие собственные системы управления контентом с помощью ИИ-агентов. Поэтому для цифровых платформ, таких как Rutube, важно быть заметными для таких интеллектуальных агентов, добавил глава видеосервиса.

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