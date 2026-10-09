Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Владельцы маломерных судов смогут подтвердить право на управление транспортом с помощью «Цифрового ID»

Для подтверждения статуса судовладельцу достаточно открыть карточку документа разделе Цифровой ID в «Макс» и предъявить QR-код, а сотруднику МЧС — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Для создания Цифрового ID необходимо: перейти в одноименный раздел; нажать на кнопку «Cоздать QR»; предоставить согласие на передачу данных на «Госуслугах».

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют
Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют цифровизация

В разделе «Транспорт» «Цифрового ID» владельцам судов, помимо удостоверения на право управления, также будет доступен судовой билет.

«Цифровой ID» — это аналог бумажных документов в «Макс» в формате QR-кода, который позволяет подтверждать личность, возраст и льготные статусы, а также иметь под рукой важные документы в цифровом формате. С помощью сервиса можно заселиться в отель без паспорта, подтвердить возраст при покупке товаров 18+, а также получить доступные льготы в учреждениях культуры или при покупке транспортных билетов. По данным на октябрь 2026 г., «Цифровой ID» используют более 10 млн пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии

CNews Analytics опубликовал топ-35 игроков российского рынка СЭД

Украинскими БПЛА атакован второй дата-центр «Яндекса»

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще