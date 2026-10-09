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Вассунов: эра разрозненных ИБ-решений закончилась — рынку нужны платформы

«Началась кибервойна искусственного интеллекта против искусственного интеллекта» — так директор Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Иван Вассунов описал противостояние ИИ в атаке и защите. Время на проникновение злоумышленников в инфраструктуру сократилось с нескольких часов до 30 минут. Поэтому рынок разворачивается от точечных решений к платформам. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Заказчика больше не интересует лучшее решение класса DLP или PAM. Ему нужно ответить на ряд вопросов: кто у него сейчас в инфраструктуре, под какие задачи он получил доступ, когда его можно отозвать, к каким конкретно документам доступ есть. На такие вопросы может ответить только платформа, которая закрывает все эти сценарии с помощью нескольких продуктов, обеспечивая при этом единое автоматизированое с помощью ИИ управление и принимая решения на основе контекста заказчика и данных из его инфраструктуры», — сказал Иван Вассунов на форуме «Цифровые решения», который проходит 6–10 октября в Национальном центр «Россия» в Москве.

В крупных компаниях — десятки вендоров, и их решения нужно свести под единой платформой. Задачей единого управления на базе российских ИБ решений заказчики и интеграторы занимались последние четыре года и, по оценке Ивана Вассунова, задача решена частично: появились интерфейсы взаимодействия и совместимость продуктов.

Эксперт добавил, что вендоры открыли API, и не строят моновендорный подход. У многих на следующий год заложена MCP обертка для продукта — она позволяет из ИИ системы запускать функционал продукта через сложные сценарии.

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