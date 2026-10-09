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В России появилась единая рекламная сеть для тревел-сервисов

Рекламная сеть «Яндекса» запустила тревел-медиа — рекламную сеть, объединяющую российские тревел-платформы. На старте в нее вошли Level Travel, Купибилет, Travelata, «Туту», «Яндекс Путешествия»: для них такая сеть — готовый источник дохода от монетизации без затрат на разработку собственной рекламной платформы.

Аналогов такому объединению на российском рынке нет. Сеть тревел-медиа построена на основе «Яндекс Ритейл Медиа» — платформы, которая уже объединяет рекламный инвентарь около 30 ведущих российских ритейлеров в пяти индустриях. «Яндекс» переносит свою модель ритейл-медиа на новую индустрию: если ритейл-медиа отвечает на вопрос «что человек собирается купить», то тревел-медиа — «куда он собирается поехать и на что потратиться в связи с этой поездкой».

Продвигаться в новой сети смогут рекламодатели «Яндекс Директа» — но особенно данный инвентарь ценен отельным сетям, авиакомпаниям, перевозчикам и т.д.

«Мы видим, что рекламный инвентарь в интернете все чаще делится не только по формату — баннер, видео, нативная интеграция, — но и по тематике. Для самих тревел-сервисов это готовая инфраструктура монетизации вместо того, чтобы выстраивать рекламный бизнес с нуля. А для рекламодателя — это точность, которую не всегда можно получить на универсальной площадке: путешествие — это не импульсная покупка, а более длинный цикл принятия решений, и он дает рекламной сети больше точек контакта с высоким намерением — от выбора направления до бронирования конкретного отеля или рейса. Чем точнее инвентарь соответствует задаче рекламодателя, тем выше отдача от продвижения», — сказал Олег Иванов, директор по развитию продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

С 2022 по 2025 гг. инвестиции рекламодателей «Яндекса» из туристической отрасли в продвижение росли в среднем на ~36% в год, а их суммарный объем за этот период составил порядка 71 млрд руб. По итогам первого полугодия 2026 г. положительная динамика вложений сохраняется — +9% относительно аналогичного периода 2025 г.

Международный туристический бизнес тоже наращивает инвестиции в продвижение на российском рынке. По итогам 2025 г. вложения иностранных туристических компаний в рекламу через «Яндекс» выросли на 37% к 2024 г., и в 2026 г. темпы сохраняются: за январь-сентябрь рост составил порядка 30%. Больше всего инвестируют рекламодатели из ОАЭ, Китая и Турции.

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