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В «МегаФоне» рассказали, какие функции нельзя доверить ИИ-агентам

ИИ-агентам нельзя предоставлять возможность самостоятельно расширять собственные полномочия: повышать финансовые лимиты или отключать механизмы контроля. Об этом заявил управляющий директор по диджитал-решениям «МегаФона» Евгений Бобков в рамках сессии на форуме «Цифровые решения».

Управляющий директор «МегаФона» добавил, что «диагностику и исполнение можно делегировать, но право менять границы допустимого должно оставаться вне агента». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

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Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

При этом допустимого процента ошибок для решения автоматизировать процесс нет — все зависит от характера операции. «Неверная категория заявки и ошибочное списание — принципиально разные риски. Для обратимых малорисковых операций порог можно задавать относительно действующего процесса. Несанкционированные списания и выход за полномочия — недопустимые события, которые нужно блокировать архитектурно», сказал Бобков.

По его словам, давать оценку результата работы агента должна целевая система, а не он сам. «Как пример, нужны доля корректно завершенных задач без вмешательства, частота и тяжесть ошибочных действий, соблюдение прав доступа, стоимость и время выполнения», — сказал управляющий директор «МегаФона».

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