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В «МегаФоне» назвали главное препятствие для внедрения ИИ-агентов в телекоме

Одним из основных препятствий для масштабного внедрения ИИ-агентов в телекоме остается фрагментация данных, информационных систем и зон ответственности, заявил управляющий директор по диджитал-решениям «МегаФона» Евгений Бобков в рамках сессии на форуме «Цифровые решения». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Агент должен выполнить сквозную задачу, а компания часто управляет ею по частям», — отметил управляющий директор «МегаФона». Среди причин, по его словам, из-за которых отдельные проекты не удается масштабировать в нужные сроки, также остаются неготовность инфраструктуры к работе агентов и недостаточное качество решений на конкретном этапе развития продукта. Бобков отметил, что отрасли от вендоров нужны не новые демонстрации возможностей моделей, а проверяемое промышленное исполнение с учетом специфики телекома и ее задач.

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