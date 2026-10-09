Цифровая аптечка: как меняются привычки россиян при выборе и покупке лекарств

Финтех-компания «ЮMoney» и медицинская компания «СберЗдоровье» проанализировали*, как россияне покупают лекарства. Выяснилось, что покупка лекарств в России из похода в аптеку и консультации с фармацевтом превращается в цифровой потребительский путь. Покупатели хотят не просто купить таблетки, но и получить удобный сервис, прозрачность цен, программу лояльности и возможность получить квалифицированную консультацию в один клик. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос проходил в сентябре 2026 г. среди 1500 пользователей «ЮMoney». Среди них 67% — мужчин, 33% — женщин. Большинство опрошенных проживает в Москве (23%), в Приволжском ФО (13%), в Уральском ФО (12%), в Сибирском ФО (11%), в Центральном ФО (10%), в Санкт-Петербурге (9%) и в Северо-Западном ФО (9%). 42% респондентов находятся в возрасте от 35 до 44 лет, 28% — от 45 до 55 лет, 13% — от 25 до 34 лет и от 56 до 65 лет.

Экономика здоровья: как и сколько платят россияне

По результатам опроса, 29% респондентов покупают в аптеках несколько раз в месяц, 26% — раз в несколько месяцев, 23% — ежемесячно, и 20% — пару раз в год. Лишь 2% опрошенных отметили, что идут за лекарствами, только когда заболевают.

Треть опрошенных (32%) тратят на лекарства до 1000 руб. в месяц. От 1000 до 2000 руб. оставляют в аптеках 25% граждан, от 2000 до 5000 руб. — 27%. Значительные суммы — от 5000 до 10 000 руб. и свыше 10000 руб. — расходуют лишь 10% и 6% соответственно.

Привычка расплачиваться классической банковской картой в аптеке пока доминирует (59%). Однако рынок находится на пороге изменений: 17% все еще используют наличные, но уже 12% перешли на оплату с помощью современных платежных сервисов («пеев») и Системы быстрых платежей (СБП). При этом оплату непосредственно внутри приложения или на сайте аптеки используют 5%, а бонусы и баллы лояльности — 4%. В свободных ответах пользователи все чаще упоминают запрос на использование рассрочки или оплаты частями, что свидетельствует о потребности в более гибких финтех-инструментах.

Сам выбор препарата продиктован сугубо прагматичными мотивами. Для 74% определяющим фактором является цена. Рекомендация врача важна для 46% опрошенных, а для 30% решающую роль играет скидка, акции или кешбэк. Рекомендации близких влияют на выбор 16% респондентов, а реклама — лишь на 6%. Этим же объясняется и легкость перехода на аналоги: 52% всегда соглашаются на замену, 37% делают это, если препарата нет в нескольких аптеках, и только 11% отказываются от дженериков. При этом перед покупкой 44% читают отзывы в интернете, 23% делают это иногда, а 33% полностью игнорируют чужой опыт.

От витрины к приложению: запрос на удобство

Несмотря на то, что большинство (73%) по-прежнему совершает покупки физически, цифровизация аптечной розницы — необратимый процесс. Каждый четвертый (24%) уже собирает корзину в приложении и забирает заказ самовывозом. Еще 2% пользуются курьерской доставкой, а 1% заказывают препараты на маркетплейсах. Примечательно, что доверие к онлайну еще формируется: 64% считают безопасной только офлайн-покупку, интернет-аптекам доверяют 15%, маркетплейсам — 4%, а 17% не считают безопасным ни один из вариантов.

Отвечая на вопрос о функциях, которые сделали бы покупку в интернете удобнее, 58% назвали возможность сравнения цен в ближайших аптеках. Для 40% важна интеграция программ лояльности — получение кешбэка или персональной скидки. Еще 30% хотят видеть точную информацию о наличии и сроках самовывоза. Запрос на безопасность и бесшовность (повторный заказ и безопасная оплата в клик) сформирован у 22% пользователей. Еще 19% нуждаются в электронных чеках, истории покупок и опции онлайн-консультации с фармацевтом или врачом. Проверять совместимость препаратов в приложении хотели бы 13%, а получать push-уведомления о необходимости регулярной покупки — 7%. И только 13% заявили, что никакой функционал не заставит их покупать лекарства онлайн.

Что в аптечке: опасность самолечения и роль врачей

Чаще всего россияне покупают обезболивающие (54%) и витамины (53%). Треть приобретает жаропонижающие (32%) и антибиотики (30%), а каждый четвертый — противовирусные препараты (24%). Также высок спрос на антигистаминные и сердечно-сосудистые средства.

Более половины опрошенных (55%) при первых симптомах болезни не идут к врачу, а занимаются самолечением по «старой схеме». Еще 31% просто ничего не делают, пуская болезнь на самотек, а 14% — обращаются за помощью к онлайн-консультанту.

Владислав Мохамед Али, медицинский директор медицинской компании «СберЗдоровье», хирург, врач общей практики, к.м.н.: «Даже если симптомы кажутся знакомыми, заниматься самолечением не стоит: похожие проявления могут быть связаны с разными заболеваниями и требовать разного лечения. Особенно это касается антибиотиков: их прием должен иметь под собой серьезное обоснование, так как неоправданное использование препаратов этой группы развивает устойчивость бактерий к их воздействию. Осторожность нужна и при выборе витаминов. БАД не являются лекарственными средствами и не могут рассматриваться как их полноценная замена. Если у человека есть медицинские показания к приему витаминов, предпочтение следует отдавать зарегистрированным лекарственным препаратам. При этом, прежде чем начинать терапию, важно убедиться вместе с врачом, что необходимость в витамине действительно есть и что проблему нельзя решить с помощью коррекции питания. То же касается противовирусных препаратов: у многих из них нет убедительной доказательной базы, а при большинстве ОРВИ специфическая противовирусная терапия не требуется. Поэтому важно использовать лекарственные средства только с доказанной эффективностью и при наличии показаний. При ухудшении самочувствия или появлении тревожных симптомов оптимальная тактика — обратиться к врачу, а не повторять привычную схему лечения».

Решение о том, какое лекарство купить, большинство (54%) все же принимает после очного визита в поликлинику или частный медцентр. Однако 34% назначают препараты себе сами, а 28% полагаются на совет фармацевта у кассы. Вызывают врача на дом 19%. Еще 18% используют цифровые медицинские сервисы — консультируются с ИИ-помощниками по здоровью и/или записываются на полноценные онлайн-приемы. 13% читают справочники, 9% ищут ответы на форумах. Сдают анализы перед покупкой лишь 5%.

Владислав Мохамед Али: «Мы видим активный рост спроса на ИИ-помощника «СберЗдоровья»: уже 23% от всех онлайн-обращений приходится на него, и вопросы о лекарствах стабильно занимают топовые позиции. Пользователей интересуют схемы их приема по инструкции, совместимость, поиск аналогов. Более того, эта тема – одна из тех, ради которых пользователи возвращаются к ИИ-помощнику вновь и вновь. При этом важно понимать, что ИИ не должен становиться заменой врачу − решение о начале, отмене или изменении лечения должно приниматься с учетом конкретной клинической ситуации. Ценность таких технологий прежде всего в том, чтобы сделать медицинскую информацию понятнее и помочь человеку вовремя обратиться за профессиональной помощью. Получить консультацию врача можно и онлайн – по нашей практике, 60% вопросов по здоровью можно решить дистанционно. И спрос на этот формат тоже растет из года в год: в 2025 г. количество онлайн-консультаций выросло на 35% по сравнению с предыдущим».

40% всегда проверяют совместимость лекарств с лечащим врачом, 24% сверяются с бумажной инструкцией, 27% просто избегают одновременного приема нескольких таблеток.

«Мы видим, что будущее аптечного рынка — за экосистемным подходом. Пользователь хочет получить онлайн-консультацию врача, тут же с помощью ИИ или телемедицины подобрать безопасный препарат, оплатить его в один клик с использованием кешбэка и забрать в соседнем доме. Игроки рынка, которые смогут обеспечить этот цифровой путь, станут лидерами новой фарм-индустрии», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.