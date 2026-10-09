«Точка Банк» запустил калькулятор для оценки прибыльности тендеров до подачи заявки

«Точка Банк» запустил бесплатный калькулятор тендеров в преддверии осеннего периода закупок. Инструмент помогает предпринимателям заранее оценить расходы на исполнение контракта и ожидаемую прибыль. С его помощью можно определить запас прочности – насколько допустимо снизить цену во время торгов, чтобы сохранить желаемый заработок. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Калькулятор учитывает налоги, накладные и финансовую нагрузку. Пользователь указывает начальную цену контракта, прибыль в процентах и систему налогообложения. Затем добавляет предполагаемые расходы: оплату труда, материалы и другие прямые затраты. Страховые взносы на оплату труда калькулятор добавляет автоматически. Можно также указать суммы и сроки обеспечения заявки и контракта, отсрочку платежа, расходы на участие в тендере и резервы на непредвиденные затраты и гарантийные обязательства.

На основе этих данных калькулятор рассчитывает себестоимость исполнения контракта и примерную прибыль. Предприниматель может провести такую оценку без сложных таблиц: стоит ли участвовать в потенциальной закупке до подачи заявки.

Потребность в таком инструменте подтвердили опросы клиентов «Точка Банка» в июне 2026 г. Предприниматели рассказывали, что им трудно оценить заработок с учётом всех расходов и возможного снижения цены на торгах. При этом расчеты нередко приходится собирать с нуля для каждого нового тендера. Цена особенно важна при участии в электронных аукционах – наиболее востребованном конкурентном способе закупок по 44-ФЗ, по данным Минфина России за II квартал 2026 г. Во время торгов участники снижают цену, но требования заказчика к качеству и другим характеристикам предмета закупки сохраняются.

«В борьбе за крупный контракт подрядчик может увлечься снижением цены и упустить главное – оценить, сколько останется у компании после всех расходов. Хотя контракт на несколько миллионов ещё не означает, что компания хорошо заработает. Например, нужно купить материалы и оплатить работу команды раньше, чем поступят деньги от заказчика, – и это тоже влияет на прибыль. В строительных тендерах предприниматели часто опираются на смету, собственные таблицы или опыт прошлых проектов, примерно определяя расходы и прибыль. Важно заранее понять, хватит ли средств на исполнение заказа и оправдает ли прибыль вложенные усилия. Мы хотим, чтобы предприниматель шёл на торги с пониманием своей выгоды и не работал в минус. Иногда отказаться от невыгодного заказа – лучшее решение для бизнеса», – сказал продакт-менеджер сегмента «Строительный бизнес» от «Точка Банк» Дмитрий Бурсалиди.

Осенью заказчики готовятся к окончанию финансового года (с сентября по декабрь), и перед исполнителями открываются новые возможности, повышаются шансы на крупные сделки с госучреждениями. Это период контрактов на следующий год.