Студенты Российского университета транспорта будут изучать российское ПО в ИТ-лаборатории

Российский университет транспорта при отечественного разработчика «Ред Софт» открыл специализированную ИТ-лабораторию. Учебный класс на базе вуза станет центром подготовки инженеров для цифровой трансформации транспортной отрасли России. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Новая лаборатория рассчитана на 30 рабочих мест. Класс полностью оснащен отечественными программными продуктами. Здесь студенты университета приступят к углубленному изучению операционной системы «Ред ОС», платформы виртуализации «Р Вирт», системы управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и СУБД «Ред База Данных». Лаборатория станет практической базой для реализации образовательных программ по ИТ-специальностям.

«Сегодня особенно важно, что у нас есть современные отечественные операционные системы и возможность не только использовать их, но и обучать работе с ними. Создание такой лаборатории — новый этап развития сотрудничества, который позволяет формировать необходимые компетенции у студентов и сотрудников. Очень важно, что такие проекты реализуются и продолжаются», – отметил ректор Российского университета транспорта Олег Покусаев.

Сотрудничество разработчика «Ред Софт», представителей транспортной отрасли и академического сообщества РУТ опирается на многолетнюю историю совместных внедрений. Партнерство ИТ-компании и железнодорожного монополиста началось еще в 2018 г.

К настоящему моменту инженеры реализуют совместный проект по автоматизации рабочих мест сотрудников железнодорожных станций (дежурных, электромехаников и других специалистов). В промышленную эксплуатацию введено более 750 отечественных программно-аппаратных комплексов.

В июле 2024 г. совместно с Проектно-конструкторско-технологическим бюро по системам информатизации (ПКТБ-ЦЦТ) протестирована мобильная «Ред ОС» М, подтвердившая совместимость с корпоративной системой ЕК АСУ ОПБ.

Также идет внедрение централизованной системы управления инфраструктурой «Ред АДМ».

В мае 2026 г. «Ред Софт», РУТ и ОАО «РЖД» подписали трехстороннее соглашение о подготовке кадров. Теперь усилия партнеров сфокусированы на обучении специалистов, способных поддерживать созданный отечественный технологический стек.

«Наше сотрудничество с Российским университетом транспорта и РЖД – это основа глубокой интеграции отечественных программных продуктов в критическую инфраструктуру страны. Открывая лабораторию в ведущем транспортном вузе страны, мы создаем среду, где будущие специалисты будут решать те же задачи, с которыми сталкиваются инженеры по внедрению в реальных депо и диспетчерских центрах прямо сейчас», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.