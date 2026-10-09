Работодатели из каких сфер чаще всего зовут на работу россиян в 2026 году

Аналитики hh.ru проанализировали более 74 млн приглашений* на собеседования или офферов, которые сделали российские работодатели за девять месяцев 2026 г. и выяснили, работники из каких профессиональных сфер получают больше всего внимания от компаний. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала 2026 г. наибольшее количество раз контактировали с потенциальными работодателями представители сферы продаж и обслуживания клиентов: компании выслали им более 28,4 млн приглашений. На втором месте по объему потенциальных офферов — рабочий персонал (11,2 млн). На третьем месте по числу приглашений на работу в 2026 г. оказалась сфера транспорта и логистики, здесь работодатели выслали соискателям более 10,8 млн.

Аналитика hh.ru показывает, что по количеству приглашений наиболее открытой для юных соискателей 14–18 лет в 2026 г. стала сфера продаж и обслуживания клиентов. Компании из этой сферы сделали более 120,7 тыс. приглашений для юных соискателей. На втором месте — транспорт, логистика и перевозки (102,6 тыс.), на третьем — розничная торговля (92,9 тыс.).

Для кандидатов постарше (19–30 лет) лидером по числу приглашений на работу в 2026 г. также стала сфера продаж и обслуживание клиентов – соискатели этого возраста получили более 11,5 млн. приглашений. Также россиянам 19-30 лет проще всего устроиться на работу в розничной торговле (5,2 млн потенциальных офферов), в сфере домашнего и обслуживающего персонала (3,5 млн), а еще в логистике (3,2 млн).

В свою очередь поколению миллениалов (31–40 лет) сейчас, судя по активности работодателей, наиболее открыты продажи и обслуживание клиентов (9,5 млн), целый ряд рабочих профессий (3,1 млн), а также работа в транспорте, логистике (2,8 млн) и в розничной торговле (2,7 млн).

И наконец, кандидатам старшего возраста (61 год и более) наиболее просто найти работу, судя по количеству приглашений от работодателей, в качестве обслуживающего (176,2 тыс.) и рабочего персонала (160,8 тыс.). Кроме того, кандидатам «серебряного» возраста также доступна работа в транспорте (156,5 тыс.) и в строительстве (81,3 тыс.).

«Данные hh.ru свидетельствуют, что вне зависимости от самых разных факторов в топе по числу приглашений остаются одни и те же сферы, что и годом ранее, а это продажи, транспорт и логистика, рабочий персонал, розничная торговля, строительство. Таким образом, линейные и рабочие профессии остаются наиболее быстро наполняемыми и самыми доступными для соискателей, потому что работодатели активно приглашают туда кандидатов всех возрастов. А низкий порог входа позволяет быстро начать работу даже без большого опыта. Для молодежи это первый шаг на рынке труда, для старшего поколения — возможность оставаться востребованными. Таким образом, в 2026 году массовые рабочие и линейные специальности сохраняют статус самых легких для трудоустройства как по спросу, так и по простоте вхождения в профессию», – сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

*Приглашение не равно вакансии: работодатель может отправить приглашение нескольким кандидатам на одну вакансию.