Правительство Нижегородской области, «Руссофт» и «Иннопрактика» подписали Стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний

Стандарт экспортной готовности для ИТ-компаний подписали министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, генеральный директор Индо-российского технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти и президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Подписание состоялось в рамках сессии «Экспорт ИТ-решений: инструменты поддержки, барьеры и перспективные направления развития», которая прошла на форуме «Цифровые решения» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

«Вывод нижегородских ИТ-компаний на зарубежные рынки для нас уже стал системной работой. Сегодня мы взаимодействуем с партнёрами из 20 стран и последовательно расширяем географию присутствия нижегородских решений. В регионе создана сильная среда для развития ИТ-отрасли. По версии РУССОФТ, Нижегородская область занимает первое место в России по наличию мер поддержки и их эффективности. У нас уже работает 2 000 ИКТ-компаний и 3500 ИКТ-предпринимателей. Мы готовы и дальше помогать им расширять своё присутствие на перспективных зарубежных рынках», – сказал Александр Синелобов.

Стандарт экспортной готовности устанавливает единые минимальные требования к региональным ИТ-компаниям в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Он позволяет заранее и единообразно оценить готовность компании, ее продукта, команды и коммерческой модели к выходу на рынок Индии. В основе Стандарта лежат чек-листы экспортного потенциала для российских компаний, выходящих на рынок Индии, и индийских компаний, выходящих на российский рынок, а также цифровой паспорт компании. Это единый электронный профиль с информацией о продуктах, компетенциях, правах на интеллектуальную собственность, проектах, экспортной зрелости и форматах сотрудничества.

«Стандарт экспортной готовности ИТ-компаний, подготовленный в Нижнем Новгороде, является показателем конструктивного и практического отношения правительства области к выводу региональных компаний на рынок дружественных стран, а также показателем возрастания требований к профессионализму самих компаний. Стандарт безусловно ускорит подготовку компаний к работе на глобальном рынке и создаст дополнительный стимул их развития. В результате взаимодействия региональных властей и ИТ-сообщества региона будут сформированы условия появления синергетического эффекта», — сказал Валентин Макаров.

Стандарт экспортной готовности разработан в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного 10 сентября 2026 года в Нью-Дели. Тогда стороны договорились о создании Российско-индийского центра компетенций в области ИИ и кибербезопасности с площадками в Нижегородской области на базе АНО «Горький Тех» и Нью-Дели. Стандарт стал одним из практических инструментов работы центра. Его главная задача заключается в переходе от разовых презентаций и переговоров к подготовке пилотных проектов, технологическому трансферу, заключению контрактов и совместной разработке.

«Цифровая экономика и искусственный интеллект развиваются очень быстро, и компаниям нужен понятный способ обмениваться технологиями. Стандарт экспортной готовности помогает сблизить технологические экосистемы Индии и России. Благодаря ему наши компании смогут не только находить друг друга, но и успешно работать и расти на рынках обеих стран по прозрачным и безопасным правилам», — сказал Дебджит Чакраборти.

Также участники сессии обсудили, какие рынки сегодня наиболее перспективны для российских ИТ-компаний, какие инструменты поддержки оказываются наиболее востребованными у экспортёров и какие барьеры чаще всего возникают при выходе на новые рынки. Отдельное внимание уделили тому, как адаптировать цифровые продукты под требования зарубежных заказчиков.

Напомним, что развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта — одна из ключевых задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России по поручению президента Владимира Путина.