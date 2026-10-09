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Цифровизация
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НИЯУ МИФИ подписал соглашение о сотруднчиестве с университетом «Иннополис»

В планах вузов — совместные образовательные программы, проекты по популяризации науки с помощью ИИ, научно-популярному туризму и мероприятия на открытом воздухе. Соглашение подписали ректор ИТ-вуза Александр Гасников и проректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Елена Весна. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Партнеры планируют разработку сетевых программ высшего и дополнительного профессионального образования на стыке цифровых технологий, ИИ, ядерной физики, фотоники, квантовых вычислений, робототехники и кибербезопасности. Также запланированы совместные программы для школьников — профильные олимпиады, летние и зимние школы, профориентационные интенсивы, открытые лекции, мастер-классы и воркшопы для преподавателей и обучающихся.

Владимир Шевченко, ректор НИЯУ МИФИ: «Сотрудничество университета «Иннополис» и НИЯУ МИФИ — это создание экосистемы, где цифровые технологии встречаются с фундаментальной наукой. Будущее инженерного образования — в сетевых программах на стыке ИИ, ядерной физики, квантовых вычислений и робототехники для решения фронтирных задач. Наша цель — дать студентам не просто компетенции, а «объемное» мышление и подготовить новое поколение инженеров-исследователей».

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Отдельное внимание вузы уделят внимание развитию моделей институционального доступа к доверенным отечественным платформам ИИ, обмену цифровыми учебно-методическими комплексами и запуску программ взаимной академической мобильности.

В части популяризации науки стороны договорились о производстве видеоконтента — открытых цифровых курсов, циклов научно-популярных передач, подкастов с участием ученых и экспертов, виртуальных экскурсий по лабораториям и технологическим объектам. В направлении научно-популярного туризма планируется создание межинституциональных научных маршрутов с включением кампуса университета «Иннополис» и научно-образовательных комплексов НИЯУ МИФИ, проведение тематических экскурсий, фестивалей науки, хакатонов и соревнований по спортивному программированию.

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