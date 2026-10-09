МТС открыла продажи iPhone 18 в розничной сети

МТС объявляет о старте продаж смартфонов новой серии iPhone 18 в розничной сети. Новинки уже доступны для покупки в салонах и интернет-магазине МТС. Поставки iPhone Duo ожидаются до конца октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Линейка iPhone 18 получила высокий интерес со стороны покупателей уже на старте предзаказа. По сравнению с прошлым годом количество предварительных заказов выросло на 31%, что подтверждает устойчивый спрос на флагманские устройства Apple.

iPhone 18 Pro Max стал самой востребованной моделью новой линейки — на него приходится 75% спроса. Доля iPhone 18 Pro составляет 22%, еще 3% заказов приходится на iPhone 18 Duo.

Самым популярным цветом стал бургунди, на который пришлось 70% всех предзаказов. Далее следуют черный и голубой — по 11% на каждый цвет, а также серебристый с долей 8%.

Наиболее популярным объемом памяти стал 256 ГБ — 52% от всех заказов. Еще 39% приходится на версии с 512 ГБ, 7% — на 1 ТБ и 2% — на 2 ТБ.

Самой востребованной конкретной конфигурацией стал iPhone 18 Pro Max 256 ГБ — 37% всех заказов. На втором месте — iPhone 18 Pro Max 512 ГБ с долей 32%, на третьем — iPhone 18 Pro 256 ГБ, на который приходится 14% спроса.

В розничной сети МТС iPhone доступны по цене: iPhone Duo 256 ГБ – 299 990 руб.; iPhone Duo 512 ГБ – 339 990 руб.; iPhone Duo 1 ТБ – 399 990 руб.; iPhone Duo 2 ТБ – 489 990 руб.;

iPhone 18 Pro 256 ГБ – 174 990 руб.; iPhone 18 Pro 512 ГБ – 204 990 руб.; iPhone 18 Pro 1 ТБ – 264 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 256 ГБ – 189 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 512 ГБ – 219 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 1 ТБ – 279 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 2 ТБ – 334 990 руб.