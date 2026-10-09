Разделы

Телеком
|

«МегаФон» улучшил голосовую связь в старинном селе Ивановской области

Благодаря строительству новых телеком-объектов в старинном селе XVI века на 15% увеличилась зона покрытия. Также для улучшения качества голосовых услуг на сети была внедрена технология передачи речи Voice LTE, антифродовые решения по блокировке мошеннических вызовов и различные VoiceTech-cервисы с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в Писцово работает в нескольких частотных диапазонах, что дает широкий радиус сигнала, хорошее проникновение в закрытые помещения и отличное качество звука. Новый уровень комфорта в голосовых услугах уже оценили более трех тысяч местных жителей, а также путешественники, которые приезжают посмотреть древние храмы и местные музеи.

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра
Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра Бизнес

«Доступность цифровых услуг напрямую зависит от надежности базовой инфраструктуры. Модернизация сети в Шуйском, Вичугском, Южском, Кинешемском и Лежневском районах позволила нам значительно улучшить качество голосового трафика в сельской местности. Стабильная связь гарантирует, что местные жители всегда смогут оставаться в контакте с близкими и оперативно решать повседневные вопросы. При этом особое внимание мы уделяем старшему поколению — для многих из них классический голосовой вызов до сих пор остается основным и самым надежным каналом коммуникации», — сказал Иван Бувальцев, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Ежедневно в сети оператора в малых населённых пунктах абоненты проговаривают около миллиона минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 260 тысяч музыкальных треков. Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Ивановской области чаще всего звонят собеседникам из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сеть книжных магазинов перевела 1500 терминалов сбора данных на российскую платформу

Telegram для ПК позволяет желающим тайком воровать файлы

CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии

Обзор: Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты

Российских провайдеров заставят провести гигабитный интернет в каждую квартиру. На исполнение - 10 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще