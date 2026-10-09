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«МегаФон» и Yadro разогнали LTE свыше 800 Мбит/с на отечественной базовой станции

На ИТ-форуме «Цифровые решения» базовая станция Yadro BTS8100, работающая в коммерческой сети «МегаФона», обеспечила скорость передачи данных свыше 800 Мбит/с по технологии LTE. Это рекордный показатель для LTE на отечественном оборудовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Такой результат удалось получить благодаря использованию нового радиомодуля вендора для диапазонов 2100 и 2600 МГц, поддержке модуляции 256 QAM и функционалу агрегации трех несущих, реализованному в новой версии программного обеспечения базовой станции.

Новый радиомодуль вендора поддерживает сразу два частотных диапазона — 2100 и 2600 МГц — и стал первым в линейке компании решением с четырьмя антенными портами и поддержкой технологии MIMO 4×4. Сочетание трех ключевых технологий: MIMO 4×4, модуляции 256 QAM и агрегации трех несущих LTE, повышает эффективность использования доступного радиочастотного ресурса и позволяет обеспечить кратное увеличение скорости передачи данных.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для сравнения, средние скорости в российских LTE-сетях сегодня измеряются десятками мегабит в секунду, а даже в крупнейших городах, как правило, остаются на уровне десятков или первой сотни мегабит в секунду.

Результат более 800 Мбит/с демонстрирует существенный запас производительности платформы вендора и ее готовность к работе на участках сети с высокой концентрацией трафика — в крупных городах, транспортных узлах, деловых центрах и на площадках массовых мероприятий. За полтора года производительность оборудования вендора выросла более чем в 2,5 раза: в июне 2025 г. базовая станция обеспечивала скорость LTE до 300 Мбит/с. Достигнутая производительность также подтверждает готовность платформы к скоростям передачи данных, характерным для сетей 5G.

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