Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» добавил скорости Заволге

Несколько тысяч ярославцев, проживающих в современных кварталах Заволжского района Ярославля, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 45 Мбит⁄с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE . Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании улучшили качество услуг связи на улицах Папанина, Энергетиков и Заволжской. На действующие базовые станции связисты установили дополнительное оборудование, работающее в нескольких диапазонах. Это позволило увеличить скорость интернета и расширить зону покрытия 4G, а также увеличить ёмкость сети, чтобы ещё больше абонентов одновременно смогли выходить в интернет.

«Чтобы в зонах с высокой плотностью трафика мобильный интернет работал без зависаний, техническая служба компании увеличивает пропускную способность сети как за счёт строительства новых объектов связи, так и благодаря модернизации существующих. Мы усилили сеть в Заволжском районе именно там, где она напрямую влияет на комфорт людей: во дворах, парке и рядом с социальными объектами. Для жителей Заволги это означает более стабильный интернет и уверенную связь каждый», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра
Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра Бизнес

В зону цифровых улучшений вошли новые многоэтажные дома, аптеки, столовые и кафе, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в начале октября здесь вырос на 14% по сравнению с летними месяцами.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в спальных микрорайонах, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, четче передает голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Telegram для ПК позволяет желающим тайком воровать файлы

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии

Обзор: Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса 2026

Российских провайдеров заставят провести гигабитный интернет в каждую квартиру. На исполнение - 10 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще