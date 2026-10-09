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«МегаФон»: до 40% рутинных задач операторов связи будут выполняться без помощи человека

Через три года до 40% типовых сервисных и эксплуатационных задач операторов связи смогут выполняться без вмешательства человека, считает управляющий директор по диджитал-решениям «МегаФона» Евгений Бобков. По его словам, речь идет не обо всех функциях компании, а о повторяемых операциях, где могут одновременно применяться ИИ-агенты и классические средства автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«40% — это сценарная оценка доли типовых сервисных и эксплуатационных задач, выполняемых сквозным образом без вмешательства человека», — сказал Бобков на сессии в рамках форума «Цифровые решения.

По его словам, автономность не означает полного отказа от человеческого контроля. Уже сегодня агентам можно передавать сбор диагностических данных, объединение связанных аварийных событий, создание и маршрутизацию заявок, а также выполнение заранее разрешенных сценариев с проверкой результата и возможностью отката, перечислил Бобков. «Без человека в каждой операции возможно, без человеческого контроля над системой — нет. Если задача полностью описывается правилами, ее зачастую дешевле и надежнее оставить обычной автоматизации», — сказал Бобков.

ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код»
ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код» Цифровизация

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