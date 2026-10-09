«Хи-Квадрат» расширила линейку утилит Xtools новой консолью администрирования

Компания «Хи-Квадрат», создатель платформы для быстрой разработки приложений и бизнес-систем Xsquare, выпустила бесплатную утилиту Simple Core. Это готовая консоль администрирования, которая позволяет пользователям быстрее запускать собственные приложения. Simple Core стала четвертым инструментом в линейке общедоступных утилит Xtools. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Востребованность консоли обусловлена спецификой корпоративной разработки. Любая бизнес-система содержит служебную часть, через которую администратор управляет пользователями и самим приложением. Как правило, ее разрабатывают отдельно для каждого проекта, что требует дополнительных ресурсов и замедляет полноценный запуск продукта.

Simple Core включает базовый набор административных функций: управление пользователями и ролями, настройки системы, журнал событий, статистику и отчетность. Консоль подключается при установке платформы Xsquare, для этого нужно выбрать соответствующий режим. После этого разработчики могут сразу переходить к прикладной части. Так, при создании системы учета заявок учетные записи сотрудников и права доступа можно настроить через консоль, а разрабатывать только функции, которые относятся к самим заявкам. Для крупных корпоративных проектов предусмотрена расширенная версия Full Core.

Входящие в линейку Xtools утилиты Xsquare Mail и Xsquare Files также направлены на решение типовых задач. Xsquare Mail позволяет приложению самостоятельно отправлять электронные письма, например, уведомления о статусе заявки или подтверждения заказа. Утилита поддерживает Postfix, а также наиболее популярные почтовые сервисы (Google, «Яндекс», Mail.ru и т.д.) с используемыми в них протоколами шифрования трафика.

Xsquare Files представляет собой небольшой универсальный модуль для управления файлами. Он позволяет загружать и скачивать файлы с возможностью создания вложенных директорий и указания относительного пути хранения.

Утилита A2X Reader предназначена для компаний, которые планируют перевести свои системы с зарубежной платформы Oracle APEX на Xsquare. Программа оценивает объем существующего приложения и степень его готовности к переносу, что помогает рассчитать затраты на миграцию. Утилита протестирована на Oracle APEX версий 5 и 18.

«Утилиты Xtools закрывают наиболее распространенные задачи, с которыми сталкиваются разработчики: администрирование приложений, отправка уведомлений и работа с файлами. Помимо этого, мы стремимся облегчить и один из самых трудоемких этапов миграции с Oracle APEX. Благодаря нашим утилитам команды могут тратить меньше времени на предварительную подготовку и больше внимания уделять собственным продуктам. Набор утилит мы формируем с учетом обратной связи от заказчиков и будем пополнять его дальше, параллельно развивая и поддерживая саму платформу», – отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.