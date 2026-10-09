ГосНИИ ГА и YADRO подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий и безопасности

ГосНИИ ГА и российская технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) будут совместно проводить исследования и испытания отечественных серверов, систем хранения данных, коммутационного оборудования и системного ПО для нужд гражданской авиации. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 6 октября 2026 г. в ходе форума «Цифровые решения». Оно определяет общие направления взаимодействия в сфере информационных технологий и безопасности гражданской авиации.

В рамках соглашения стороны будут анализировать возможности применения российского ИТ-оборудования и программного обеспечения в инфраструктуре отрасли, учитывая требования к надежности, информационной безопасности и эксплуатации технологических систем. Результаты исследований и испытаний планируют использовать при проработке архитектуры и состава ИТ-инфраструктуры на предприятиях гражданской авиации.

В процессе сотрудничества YADRO проведет экспертизу в области разработки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и инфраструктурного программного обеспечения и предоставит ее результаты. ФГУП ГосНИИ ГА осуществит анализ и обеспечит перечнем требований к информационным системам предприятий гражданской авиации.

Отдельное направление совместной работы будет связано с испытаниями оборудования и ПО по сценариям, приближенным к реальным условиям эксплуатации. Стороны смогут определять состав решений и методики проверок для конкретных задач, оценивать совместимость компонентов и формировать рекомендации по их применению в отраслевой ИТ-инфраструктуре.

«Для гражданской авиации принципиально важно оценивать ИТ-решения с учетом реальных отраслевых требований — надежности, безопасности и условий эксплуатации. Исследования и испытания позволят сформировать практическую базу для применения российского оборудования и программного обеспечения в информационных системах отрасли», — отметил Сергей Владимирович Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА.

«YADRO последовательно развивает полный инфраструктурный контур — серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение. Работа с ГосНИИ ГА позволит проверять эти решения с учетом требований гражданской авиации и точнее определять конфигурации для конкретных отраслевых сценариев», — отметил Александр Викторович Бакулин, коммерческий директор YADRO.

Для реализации договоренностей сторонами планируется формирование рабочих групп, проведение встреч и совещаний, разработка «дорожных карт» с перечнем мероприятий и сроками реализации. Соглашение будет действовать в течение трех лет.